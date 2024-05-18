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Alanya'da feci kaza! İstinat duvarına çarpıp alev alan otomobildeki Polonyalı 2 turist öldü

Son dakika haberi! Antalya'nın Alanya ilçesine istinat duvarına çarpıp alev alan otomobilde Polonyalı turistler sürücü Zbigniew Piotr Kurzepa (59) ile yanındaki Magdalena Maria Kulik (47) hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 16:29 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 16:29
Alanya’da feci kaza! İstinat duvarına çarpıp alev alan otomobildeki Polonyalı 2 turist öldü

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Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Yeşilöz Mahallesi eski Gazipaşa yolu güzergahında meydana geldi.

Alanya'da feci kaza! Polonyalı 2 turist öldü!

Zbigniew Piotr Kurzepa'nın kontrolünü yitirdiği 07 BHY 934 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton istinat duvarına çarpıp, alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, otomobili saran alevleri söndürdü.

İnceleme yapan ekipler, Zbigniew Piotr Kurzepa'nın sürücü kapısının dışında yerde, Magdalena Maria Kulik'in ise yolcu koltuğunda sıkışmış cesetleriyle karşılaştı.

Alanya'ya tatile gelen turistlerin kiraladıkları otomobilde, ilçede geziye çıktığı öğrenildi. Kulik ve Kurzepa'nın cenazeleri, Alanya Belediyesi Morgu'na götürüldü.

Otomobilin yanma anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntüde, otomobilden alev yükselirken, çevredekilerin 'Adam yandı' sözleri yer aldı.

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