İstanbul Eyüpsultan’da otomobil uçuruma yuvarlandı: Sürücü feci şekilde can verdi

Kaza, 21.30 sıralarında Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi, Lale Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Köse, 34 FFL plakalı arıza yapan otomobilini çalıştırmak için yokuş yukarı itti.

İstanbul Eyüpsultan 'da, arıza yapan otomobilini çalışması için yokuş aşağı salan Yusuf Köse, direksiyon hakimiyetini kaybedip aracıyla birlikte 10 metre yükseklikten inşaat alanına uçtu. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Köse, ambulansla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.