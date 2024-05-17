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İstanbul Eyüpsultan'da otomobil uçuruma yuvarlandı: Sürücü feci şekilde can verdi

İstanbul Eyüpsultan'da katliam gibi kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle metrelerce yükseklikten bir inşaat alanına saplandı. Sürücü hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 00:14 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 00:14
İstanbul Eyüpsultan’da otomobil uçuruma yuvarlandı: Sürücü feci şekilde can verdi

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İstanbul Eyüpsultan'da, arıza yapan otomobilini çalışması için yokuş aşağı salan Yusuf Köse, direksiyon hakimiyetini kaybedip aracıyla birlikte 10 metre yükseklikten inşaat alanına uçtu. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, 21.30 sıralarında Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi, Lale Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Köse, 34 FFL plakalı arıza yapan otomobilini çalıştırmak için yokuş yukarı itti.

10 METRE YÜKSEKLİKTEN UÇTU

Ardından aracına binerek yokuş aşağı salan Köse, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir inşaatın bariyerlerine çarptı. Bariyerleri yıkılmasıyla otomobil, 10 metre yükseklikten aşağı uçtu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Köse, ambulansla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"FRENİ TUTMADI"

Olayı anlatan Gülay Kılca, "Yokuş aşağı inerken aracı durdu. İçindeki şahıs durdu ve tekrar itti arabayı, çalışınca bindi. Bindikten sonrada freni tutmadı, diğer araçlara vurmamak için direksiyonu kırınca uçurumdan aşağı uçtu." dedi.

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