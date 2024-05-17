Kuaförden çıkmış bomba gibi saçlar için... Her gün fönlü saçlar için bunu yapmak yeterli!

Nemlendirici Kullanımı

Durulama sonrası saçlarınıza doğal içerikli bir saç kremi veya nemlendirici uygulayın. Bu, keratinin saçta daha uzun süre kalmasına ve saçın daha parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

Düzenli Bakım

Keratin bakımını düzenli aralıklarla tekrarlamak önemlidir. Saç tipinize ve ihtiyaçlarınıza göre haftada bir veya iki haftada bir bu bakımı yapabilirsiniz. Düzenli bakım, saçların sürekli olarak beslenmesini ve güçlenmesini sağlar.