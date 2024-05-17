SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kuaförden çıkmış bomba gibi saçlar için... Her gün fönlü saçlar için bunu yapmak yeterli!

Vücutta azalan keratin, saç sağlığını olumsuz etkileyen birçok soruna yol açabilir. Keratin, saçın temel yapı taşı olup, saçların güçlü, parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar. Ancak, çeşitli nedenlerle keratin seviyesinin düşmesi, saçların matlaşması, kuruması, birbirine dolanması ve dökülmesi gibi istenmeyen durumlara neden olabilir. Özellikle sık sık yapılan saç boyama işlemleri, yüksek ısıya maruz kalma ve kimyasal ürünlerin kullanımı, saçtaki keratin miktarını azaltarak saçları zayıflatır ve yıpratır. Saç boyama işlemi sonrası keratin seviyesinin azalması, zamanında müdahale edilmediğinde saçların sağlıksız ve bakımsız görünmesine neden olur.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 09:18 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 09:18
Kuaförden çıkmış bomba gibi saçlar için... Her gün fönlü saçlar için bunu yapmak yeterli!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Saçlarımız, güzelliğimizin ve sağlığımızın önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkar. Ancak, özellikle saç boyama işlemleri ve dış etkenler nedeniyle zamanla yıpranabilir ve matlaşabilir. Bu durumun başlıca sebeplerinden biri, saçta doğal olarak bulunan keratinin azalmasıdır.

EVDE KERATİN BAKIMININ ADIMLARI

Saçlarınızı Temizleyin
Keratin bakımına başlamadan önce saçlarınızı iyice temizlemeniz gerekir. Bunun için sülfatsız bir şampuan kullanabilirsiniz. Sülfat içermeyen şampuanlar, saçı nazikçe temizler ve doğal yağ dengesini korur.

Keratin Maskesi Uygulayın
Temizlenen saçlarınıza doğal keratin maskesini uygulayın. Maskeyi saç köklerinden uçlara kadar eşit şekilde dağıtın ve saçlarınıza nüfuz etmesi için birkaç dakika masaj yapın. Maskeyi saçınızda en az 20-30 dakika bekletin. Bu süre zarfında saçlarınızın keratini iyice emmesi sağlanır.

Durulama
Bekleme süresi sonunda saçlarınızı ılık su ile iyice durulayın. Sıcak su kullanmaktan kaçının çünkü sıcak su saçın nemini alabilir ve saç tellerinin daha fazla zarar görmesine neden olabilir.

Nemlendirici Kullanımı
Durulama sonrası saçlarınıza doğal içerikli bir saç kremi veya nemlendirici uygulayın. Bu, keratinin saçta daha uzun süre kalmasına ve saçın daha parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

Düzenli Bakım
Keratin bakımını düzenli aralıklarla tekrarlamak önemlidir. Saç tipinize ve ihtiyaçlarınıza göre haftada bir veya iki haftada bir bu bakımı yapabilirsiniz. Düzenli bakım, saçların sürekli olarak beslenmesini ve güçlenmesini sağlar.

Evde Doğal Keratin Maskesi Tarifi 🥑✨

Malzemeler:

🥑 1 olgun avokado
🥥 1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı
🍯 1 yemek kaşığı bal
🥚 1 yumurta sarısı
🥄 1 yemek kaşığı yoğurt

Yapılışı:

Avokadoyu Hazırlayın: 🥑
Avokadoyu ezerek püre haline getirin.

Hindistancevizi yağı, bal, yumurta sarısı ve yoğurdu ekleyin ve iyice karıştırın. Karışımı temiz ve nemli saçlara eşit şekilde uygulayın. Maskeyi saçınızda 30 dakika bekletin. Daha iyi sonuçlar için saçınızı bir duş bonesi ile sarın. Ilık su ile iyice durulayın ve ardından sülfatsız şampuan ile yıkayın.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Polis müdürü itirafçı oldu! Yetkisiz atama ve gizli toplantılar ortaya çıktı! Serdar Sertçelik nasıl kaçırıldı?
Memurlar dikkat! Kamuda Tasarruf Genelgesi yürürlüğe girdi! Fazla mesai ücreti olacak mı? Dikkat çeken detay
19 Mayıs’ta raylı sistem ücretsiz olacak! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ını torbacısı sattı: Birlikte içerdik! Feyza Civelek duruşmaya zorla getirilecek
Emeklilere destek yağacak! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Fatura, eczane ve marketlerde indirim, ücretsiz tatil imkanı
Avrupa’nın dev kulüpleri peşinde: Arsenal, Fenerbahçe’nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu için pazarlıklara başlayacak
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen alımı için takvimi yayımladı: İşte atama yapılacak branşlar
PKK elebaşı Duran Kalkan’ın korkudan sesi titredi! Türkiye her yeri kuşatacak endişesi | Köşeye sıkışınca Erbil’i tehdit etti
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak arasında sular durulmuyor: İhanet iddialarına Düvenci’den manidar sözler!
SSK VE BAĞ-KURLUYA ZAM HESABI | Merkez’in enflasyon anketi hesapları değiştirdi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! 3 kişi tutuklandı! Müge Anlı duyurdu: Parçaları ormanlık alanda bulundu
Rusya Devlet Başkanı Putin’den İstanbul Anlaşması vurgusu: Temel teşkil ediyor
Kamu çalışanlarına yeni destek geliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Emekli sayısı kadar istihdam...
Son dakika: Erkan Yolaç hayata gözlerini yumdu! ’Evet-Hayır’ yetim kaldı... 1960’ta radyo ile başlayan ekranları süsleyen renkli kariyer
Batı Şeria’da işkence ve tutuklama kampanyası! BBC ortaya çıkardı: Filistinlileri İsrail bayraklarına sarıp…
SON DAKİKA