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30 yıl boyunca tamirciye gerek kalmayacak! Çamaşır makinesindeki bu temizleme modunu kimse bilmiyor!

Modern yaşamın en büyük kolaylıklarından biri olan çamaşır makineleri, günlük ev işlerinde büyük bir yükü üzerimizden alır. Ancak, sürekli kullanım sonucunda çamaşır makineleri de diğer tüm ev aletleri gibi zamanla bakım ve temizlik gerektirir. Doğru bir bakım rutini ile çamaşır makinenizin performansını artırabilir, ömrünü uzatabilir ve tamir gerektirmeden uzun yıllar boyunca sorunsuzca kullanabilirsiniz. Uzmanlar, bu hedefe ulaşmak için çamaşır makinenizde bulunan belirli bir modu ayda bir kez çalıştırmanızı tavsiye ediyor.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 09:19 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 09:19
30 yıl boyunca tamirciye gerek kalmayacak! Çamaşır makinesindeki bu temizleme modunu kimse bilmiyor!

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Çamaşır makineleri, evlerin en önemli beyaz eşyalarından biri olarak, düzenli bakım gerektirir. Doğru bakım yapılmadığında, sık arızalar ve yüksek tamir masraflarıyla karşılaşabilirsiniz. İşte çamaşır makinenizin uzun ömürlü olmasını sağlamak için yapmanız gerekenler...

Modern çamaşır makineleri, kendi kendini temizleme işlevine sahiptir. Bu işlev, makinenizin iç kısımlarını temiz tutar ve kireç, deterjan kalıntıları gibi birikintileri giderir. İşte arızaları önlemek için dikkat etmeniz gereken noktalar...

1. KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME FONKSİYONUNU KULLANIN

Makinenizin çalışma sıklığına bağlı olarak, kendi kendini temizleme modunu periyodik olarak çalıştırmanız gerekir. Sık sık çamaşır yıkıyorsanız, bu modu ayda bir kez çalıştırmanız tavsiye edilir. Eğer çamaşır makinenizde böyle bir fonksiyon yoksa, kaynatma modunu kullanabilirsiniz. Bu işlem, tamburda ve makinenin iç kısımlarında biriken kalıntıları temizler.

2. FİLTRELERİ DÜZENLİ OLARAK TEMİZLEYİN

Çamaşır makinelerinin filtresi, tüy, iplik ve diğer küçük parçacıkları toplar. Bu filtrelerin düzenli olarak temizlenmesi, makinenizin verimli çalışmasını sağlar ve arızaları önler.

3. DETERJAN KALİTESİNE DİKKAT EDİN

Kullandığınız deterjanın kalitesi, çamaşır makinenizin ömrünü doğrudan etkiler. Fosfat içeriği yüksek deterjanlar, makinenizin parçalarına zarar verebilir ve ömrünü kısaltabilir. Bu nedenle, fosfat içermeyen veya düşük fosfat içeriğine sahip deterjanları tercih edin.

4. MAKİNEYİ AŞIRI YÜKLEMEYİN

Çamaşır makinenizin tamburunu aşırı doldurmak, makinenin dengeli çalışmasını engeller ve motor gibi kritik bileşenlerin aşınmasına neden olabilir. Uzmanlar, tamburun en fazla dörtte üçüne kadar doldurulmasını tavsiye ediyor. Bu, hem çamaşırların daha temiz yıkanmasını sağlar hem de makinenin ömrünü uzatır.

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