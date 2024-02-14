Dilan Polat’ın hesabından yapılan 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! “Cezaevinde bile paylaşım derdinde”

Fenomen olarak tanınan ve lüks yaşantısıyla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklandı.

Ancak ikili çalışanları tarafından yönetilen sosyal medya hesapları ve avukatları aracılığı ile yaptıkları açıklamalarla sık sık magazin gündeminde yer aldı.