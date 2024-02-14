Dilan Polat’ın hesabından yapılan 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! “Cezaevinde bile paylaşım derdinde”

Fenomen olarak tanınan ve lüks yaşantısıyla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklandı.
Fenomen olarak tanınan ve lüks yaşantısıyla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklandı.
Ancak ikili çalışanları tarafından yönetilen sosyal medya hesapları ve avukatları aracılığı ile yaptıkları açıklamalarla sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Dilan Polat ve eşi Engin Polat, bir kez daha sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımla gündeme geldi.
Son olarak Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Cezaevinde bulunan Dilan Polat'ın paylaşımında eşi Engin Polat ile sarıldığı anlar yer aldı.
Sevgililer gününü bu kareyle kutlayan Dilan Polat "Seni çok seviyorum" notunu da düştü. Sevgililer gününe özel paylaşım, bazı kullanıcılar tarafından tepki gördü.
Paylaşım için "Cezaevinde bile paylaşım derdinde", "Ne gerek var şimdi buna" yorumları yapıldı.
İşte o paylaşımlar...