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İstanbul Zeytinburnu'nda feci kaza! Beton mikseriyle tramvay kafa kafaya girdi: Camlar kırıldı, vatandaşlar...

İstanbul Zeytinburnu'nda akşam saatlerine doğru felakete yol açabilecek bir kaza meydana geldi. Beton mikseri ile tramvay kafa kafaya çarpıştı, sokak karıştı. Çarpmanın etkisiyle tramvayın camları kırıldı.

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 20:00 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 20:00
İstanbul Zeytinburnu’nda feci kaza! Beton mikseriyle tramvay kafa kafaya girdi: Camlar kırıldı, vatandaşlar...

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Zeytinburnu'nda, geri manevra yaparak sokağa girmeye çalışan beton mikseriyle tramvay çarptı. Şans eseri can kaybı veya yaralanmanın olmadığı kazada tramvayın camları kırıldı. Vatman ve şoför ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

MANEVRAYLA GİRDİ

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Seyitnizam Mahallesi, Seyitnizam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; daha önce de pek çok kez tramvay kazasının yaşandığı bölgede, beton mikseri sürücüsü tramvay yolundan geri manevra yaparak sokağa girdi.

TRAMVAYA ÇARPTI

İsmail Hakkı Akça'nın kullandığı 34 HPY 171 plakalı beton mikseri, T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayla çarpıştı.

TRAMVAYIN CAMLARI KIRILDI

Çarpmanın etkisiyle tramvayın camları kırılırken yolcular tahliye edildi. Seferlerde kısa süreli aksama meydana gelirken ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza şokuyla panik atak geçiren bir kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Vatman ve kamyon şoförü ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"BURADA BENZER KAZALAR YAŞANABİLİYOR"

Olayı gören Gökhan Korkmaz, "Bizim karşı sokağımızda kentsel dönüşüm kapsamında inşaat yapılıyordu. Beton mikseri sokağa geri geri girmek isterken, tramvayla aniden çarpıştılar. Tramvayın camları falan kırıldı. Tramvay cadde üzerinden olduğu için bazen burada benzer kazalar yaşanabiliyor." dedi.

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