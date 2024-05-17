İstanbul Zeytinburnu’nda feci kaza! Beton mikseriyle tramvay kafa kafaya girdi: Camlar kırıldı, vatandaşlar...

Zeytinburnu 'nda, geri manevra yaparak sokağa girmeye çalışan beton mikseriyle tramvay çarptı. Şans eseri can kaybı veya yaralanmanın olmadığı kazada tramvayın camları kırıldı. Vatman ve şoför ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

MANEVRAYLA GİRDİ

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Seyitnizam Mahallesi, Seyitnizam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; daha önce de pek çok kez tramvay kazasının yaşandığı bölgede, beton mikseri sürücüsü tramvay yolundan geri manevra yaparak sokağa girdi.