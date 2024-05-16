Yaz başlamadan 34 beden bikiniye bile girebileceksiniz! Doyurucu ve kolay bu kahvaltı litre litre yağ yakacak

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, fazla kilolardan kurtulma çabaları artıyor. İşte hem sabah kahvaltısı hem de akşam yemeği için uygun olan, kilo vermeye destek sağlayan bir karışım...

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri bir blenderda veya robotta iyice karıştırın.

Kıvamı isteğinize göre ayarlamak için gerektiğinde biraz daha süt ekleyebilirsiniz.

Servis yapmadan önce üzerine isteğe bağlı olarak birkaç dilim çilek ekleyebilirsiniz.

Bu smoothie, sağlıklı bir kahvaltı veya hafif bir akşam yemeği alternatifi olabilir. Ayrıca, özellikle aşırı yeme durumlarında ertesi sabaha daha hafif uyanmanıza yardımcı olabilir.