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Yaz başlamadan 34 beden bikiniye bile girebileceksiniz! Doyurucu ve kolay bu kahvaltı litre litre yağ yakacak

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte pek çok kişi, kışın aldığı fazla kilolardan kurtulmanın peşine düşüyor. Ancak sağlıklı ve dengeli bir şekilde kilo vermek, bazen zorlu bir süreç olabilir. İşte sabah kahvaltısı yerine tüketebileceğiniz ve kilo vermeye yardımcı olacak bir karışım...

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 19:19 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 19:19
Yaz başlamadan 34 beden bikiniye bile girebileceksiniz! Doyurucu ve kolay bu kahvaltı litre litre yağ yakacak

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, fazla kilolardan kurtulma çabaları artıyor. İşte hem sabah kahvaltısı hem de akşam yemeği için uygun olan, kilo vermeye destek sağlayan bir karışım...

MALZEMELER

400 ml yarım yağlı süt (yağsız da olabilir)
10 adet donmuş çilek
1,5 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı)
2 yemek kaşığı chia tohumu
2,5 yemek kaşığı yulaf ezmesi (isteğe bağlı, blenderdan geçirilmiş toz halini de kullanabilirsiniz)

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri bir blenderda veya robotta iyice karıştırın.
Kıvamı isteğinize göre ayarlamak için gerektiğinde biraz daha süt ekleyebilirsiniz.
Servis yapmadan önce üzerine isteğe bağlı olarak birkaç dilim çilek ekleyebilirsiniz.
Bu smoothie, sağlıklı bir kahvaltı veya hafif bir akşam yemeği alternatifi olabilir. Ayrıca, özellikle aşırı yeme durumlarında ertesi sabaha daha hafif uyanmanıza yardımcı olabilir.

CHİA TOHUMUNUN FAYDALARI

Chia tohumu, bu smoothie tarifinde kilo verme sürecine destek olmak için kullanılıyor. Bunun yanı sıra, chia tohumu sağladığı yüksek lif, protein ve omega-3 yağ asitleri ile sindirim sağlığını desteklerken, kan şekeri seviyelerini düzenleyebilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Ayrıca, kemik sağlığına da olumlu etkileri olduğu bilinmektedir.

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