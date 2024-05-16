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Ordu'da kan donduran bebek vahşeti! 2 günlük bebeğini fındık bahçesine gömdü: Mahkeme kararını verdi

Ordu'dan kan donduran bir cinayet haberi geldi. 28 yaşındaki Bilge Çapa, evlilik dışı ilişkisinden doğan 2 günlük kız bebeğini öldürüp fındık bahçesine gömdü! Cani anne, çıkarıldığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf mahkemesi de cezayla ilgili kararını açıkladı.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 19:14 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 19:38
Ordu’da kan donduran bebek vahşeti! 2 günlük bebeğini fındık bahçesine gömdü: Mahkeme kararını verdi

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Ordu'da 28 yaşındaki Bilge Çapa, doğurduğu 2 günlük kız bebeğini öldürüp fındık bahçesine gömdü! Cani anne, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf mahkemesi de cezayla ilgili kararını açıkladı.

POLİSE GİDİP KAYIP İHBARI VERDİ

Ordu'nun Altınordu İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 12 Eylül 2022'de evlilik dışı ilişkisinden bir kız çocuğu dünyaya getiren Bilge Çapa, bir süre sonra bebeği ile rutin kontrolleri için aile hekimliğine çağrıldı. Davet sonrası Çapa, polise gidip, bebeği için kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, bebeğe dair iz bulamayınca araştırmayı derinleştirdi.

GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Çapa sorgusunda, bebeğini oturdukları evin arkasındaki fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Bahçedeki aramada, 2 günlük olduğu belirlenen bebeğin cesedi bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bilge Çapa, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

İLERİ DERECEDE ÇÜRÜME

Soruşturmada, DNA testi yapılmak üzere bebek ve Bilge Çapa ile ilişkisi olduğu ileri sürülen S.Ö.'den doku örneği alındı. Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nde yapılan DNA profil karşılaştırılması sonucunda şüpheli ile S.Ö.'nün yüzde 99,99 ihtimalle bebeğin biyolojik anne ve babası olabilecekleri tespit edildi.

TESPİT EDİLEMEDİ

İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu da bebeğin ölümüne ilişkin rapor hazırladı. Raporda, ileri derecede çürüme nedeniyle bebeğin ölüm nedeninin tespit edilemediği belirtildi.

Bilge Çapa hakkında 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Çapa, 6 Şubat'ta çıktığı 7'nci duruşmada 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

SAVCI İLE AVUKAT, KARARI İSTİNAFA TAŞIDI

Cezayı fazla bulan Bilge Çapa'nın avukatı ile dosyanın savcısı, kararı istinafa taşıdı. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Çapa hakkındaki müebbet hapis kararını değerlendirdi.

1'inci Ceza Dairesi, incelenen dosya içeriğine göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik bulunmadığını, istinaf başvurusunda gerekçe olarak ileri sürülen nedenlerin yerinde görülmediğini belirtip, mahkemenin kararını onadı.

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