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Ordu'da 28 yaşındaki Bilge Çapa, doğurduğu 2 günlük kız bebeğini öldürüp fındık bahçesine gömdü! Cani anne, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf mahkemesi de cezayla ilgili kararını açıkladı.

POLİSE GİDİP KAYIP İHBARI VERDİ Ordu'nun Altınordu İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 12 Eylül 2022'de evlilik dışı ilişkisinden bir kız çocuğu dünyaya getiren Bilge Çapa, bir süre sonra bebeği ile rutin kontrolleri için aile hekimliğine çağrıldı. Davet sonrası Çapa, polise gidip, bebeği için kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, bebeğe dair iz bulamayınca araştırmayı derinleştirdi. GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ Gözaltına alınan Çapa sorgusunda, bebeğini oturdukları evin arkasındaki fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Bahçedeki aramada, 2 günlük olduğu belirlenen bebeğin cesedi bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bilge Çapa, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.