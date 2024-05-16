"Masquerade" gece kulübündeki yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti! Savcılıktan 13 kamu görevlisi hakkında soruşturma!

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Beşiktaş'ta "Masquerade" adlı gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Valiliğinden binaya ilişkin izin ve denetim belgesi veren 14 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni talep etti. Valilik aralarında o dönemin Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılarının da olduğu 13 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

Beşiktaş'ta 2 Nisan'da "Masquerade" adlı gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8 kişi tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili denetim ve ruhsat belgesi veren, aralarında o dönemin Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 14 kamu görevlisi hakkında İstanbul Valiliğinden soruşturma izni talep etti. Valilik taleple ilgili rapor hazırlayarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Raporda binanın A, B ve C olmak üzere 3 bloktan oluştuğu, C blok olan apartmana 22.05.1974 yılında kulanım izni verildiği, yangının çıktığı diskotek niteliğindeki iş yerinin B blokta bulunan sinema ve servisleri olarak belirtilen alanda yer adlığı anlatıldı. Raporda, 30.11.1984 tarihli Ruhsat ve yapı kullanma iznine ek olarak o tarihten sonra mezkur yapıya imar ve mevzuatı kapsamında herhangi bir tadilat ruhsatı veya yapı ruhsatının düzenlenmediği ifade edildi.