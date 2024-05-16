Son dakika: Denizli’de katliam gibi kaza! Ciple yayaların arasına daldı

Kaza saat 07.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ulus Caddesi'nde meydana geldi. Eyüp Yöndem, yolun karşısına geçmek isteyen Sıla Cesuroğlu 'na çarpmamak için yönetimindeki 20 ALT 897 plakalı ciple ani manevra yaptı.

Cesuroğlu'na çarpan cip, kaldırıma çıkarak işe gitmek için servis bekleyen Afganistan uyruklu Hamid Deghani , Muhammed Abduli ve Seyhram Huseyni 'ye ardından da taksi durağına çarptı. Kazada, 4 yaya yaralandı. Yaralıların yardımına çevredekiler koştu.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve acil sağlık ekipleri, cip ile taksi durağının arasında sıkışan ve cipin altında kalan yaralıları çıkardı.