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Son dakika: Denizli'de katliam gibi kaza! Ciple yayaların arasına daldı

Son dakika haberleri... Denizli’de katliam gibi bir kaza meydana geldi. Eyüp Yöndem isimli şoför, ciple manevra yapınca Sıla Cesuroğlu'na ardından da kaldırımda servis bekleyen Afganistan uyruklu 3 kişiye çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 4 yaya yaralandı.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 16:15 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 16:15
Son dakika: Denizli’de katliam gibi kaza! Ciple yayaların arasına daldı

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Kaza saat 07.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ulus Caddesi'nde meydana geldi. Eyüp Yöndem, yolun karşısına geçmek isteyen Sıla Cesuroğlu'na çarpmamak için yönetimindeki 20 ALT 897 plakalı ciple ani manevra yaptı.

Cesuroğlu'na çarpan cip, kaldırıma çıkarak işe gitmek için servis bekleyen Afganistan uyruklu Hamid Deghani, Muhammed Abduli ve Seyhram Huseyni'ye ardından da taksi durağına çarptı. Kazada, 4 yaya yaralandı. Yaralıların yardımına çevredekiler koştu.

Denizli'de katliam gibi kaza! Ciple yayaların arasına daldı

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve acil sağlık ekipleri, cip ile taksi durağının arasında sıkışan ve cipin altında kalan yaralıları çıkardı.

4 yaralı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Sürücü Yöndem ise polis tarafından gözaltına alındı.

Bu arada kaza, taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası yaralıların kurtarılmayı beklediği anlar da cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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