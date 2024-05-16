Futbolcunun eşinin kullandığı otomobil yayalara çarptı! Metrelerce sürüklendi

Abdurrahman Kara Bulvarı'ndan Tren Garı istikametine giden Salih ve Yasemen Tokerim çifti, 3 metre mesafedeki üst geçidi kullanmak yerine karayolundan karşıya geçmek istedi.

Ancak bu sırada Kütahya'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan Tuğba Çolak idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Salih ile Yasemen Tokerim'e çarparak metrelerce sürükledi.