PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Futbolcunun eşinin kullandığı otomobil yayalara çarptı! Metrelerce sürüklendi

Kütahya’da üst geçidi kullanmak yerine bulvara çıkan Salih (71) ile eşi Yasemen Tokerim (64) otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek yaralandı. Çifte çarpan otomobilin sürücüsü Tuğba Çolak’ın, Tokat Erbaasporlu futbolcu Hüseyin Çolak’ın eşi olduğu öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 07:01 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 07:08
Futbolcunun eşinin kullandığı otomobil yayalara çarptı! Metrelerce sürüklendi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Tren Garı mevkisinde meydana geldi.

Abdurrahman Kara Bulvarı'ndan Tren Garı istikametine giden Salih ve Yasemen Tokerim çifti, 3 metre mesafedeki üst geçidi kullanmak yerine karayolundan karşıya geçmek istedi.

Ancak bu sırada Kütahya'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan Tuğba Çolak idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Salih ile Yasemen Tokerim'e çarparak metrelerce sürükledi.

Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerince bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı çift, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından trafik akışı normal seyrine döndü.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ FUTBOLCUNUN EŞİ ÇIKTI

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Tuğba Çolak'ın Tokat Erbaasporlu 34 yaşındaki forvet oyuncusu Hüseyin Çolak'ın eşi olduğu öğrenildi.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken sürücü Tuğba Çolak ise ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Terör ’Pers’pektifi! Türkiye koordinat verip ’müdahale edin’ diyor Tahran kol kanat geriyor... PKK elebaşları İran’da mı barınıyor?
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 8 gözaltı! 3 sivil 1 komiser 4 emniyet görevlisi
Trendyol
Rekabet Kurulu açıkladı: Google’a 296 milyon 84 bin lira para cezası!
MİT’ten Hakurk’ta nokta operasyon: PKK/KCK’li teröristler Ahmet Bayar ile Ahmed İbrahim El Ahmed etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var
FETÖvari kumpasta çarpıcı gelişmeler: Yeni gözaltılar var! Yurt dışına kaçma nedeni belli oldu! Planı kurdu ailesi maşa oldu
Galatasaray’dan çok konuşulacak hamle! Milli golcü geliyor
EMEKLİYE REFAH PAYI | Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı!
Son dakika: Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya suikast girişimi: Görüntüler ortaya çıktı | Avrupalı liderler panikte: Sıra hangi isimde?
ABD’li profesörün hedefi Mardin akrebiymiş! Soruşturmada dikkat çeken detaylar
Örgütün gizli kasası Bahar Candan çıktı! Sazan sarmalı yöntemiyle 41.5 milyon Liralık vurgun! %25 indirimli satış vaadiyle...
Trakya’da hayata geçirilecek! Tarım Kredi’den et fiyatlarını düşürecek hamle
Öğretmenlere ek ders ücreti müjdesi! Artık gece gündüz ayrımı yapılmayacak: 160 gösterge rakamı üzerinden hesaplanacak
FETÖvari kumpasın medya ayağı! İtiraflar mahkeme tutanağında Uğur Dündar panikte... Diğer iki gazeteci kim?
SON DAKİKA