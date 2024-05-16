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🌚Dolunay hangi burçları etkileyecek? 23 Mayıs Yay dolunayı Akrep, Yengeç, Balık, Kova, Aslan burçlarını nasıl etkileyecek? Para, aşk...

2024 Mayıs ayının önemli astrolojik olayları belirlenmeye devam ediyor. Astroloji tutkunları bu ayın en büyük ve etkileyici göksel olaylarından biri olan dolunayın tarihini merakla bekliyor. 2024 Mayıs ayı dolunayı için tarih ve saat belirlendi ve bu bilgi merak edenlerle paylaşılıyor.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 11:39 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 11:39
🌚Dolunay hangi burçları etkileyecek? 23 Mayıs Yay dolunayı Akrep, Yengeç, Balık, Kova, Aslan burçlarını nasıl etkileyecek? Para, aşk...

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Dolunay 23 Mayıs 2024 günü 2 derece yay burcunda gerçekleşecek. İşte burçlara etkileri haberimizde...

Koç Burcu ve Yükselen Koçlar: Güvenli Limanlara Yolculuk

Sevgili Koçlar, son zamanlarda yaşadığınız yoğun tempo sonrası zihniniz sakinleşmeye başlıyor. Önümüzdeki yaklaşık beş yıl, maddi anlamda oldukça güvenli ve kârlı geçecek. Kendinizi güvenli duygular içinde bulacağınız yeni fırsatlarla karşılaşacaksınız.

Boğa Burcu ve Yükselen Boğalar: Güçlü İfadeler ve Şanslı Gelişmeler

15 Mayıs'ta Merkür'ün burcunuza geçmesiyle birlikte, kendinizi daha güçlü ifade etme fırsatı bulacaksınız. Kariyerinizde şanslı etkiler altında olmanız, önemli kapıların açılmasına neden olacak.

İkizler Burcu ve Yükselen İkizler: Sosyal Çevrenizdeki Değişimler

Sosyal ilişkilerinizdeki yorgunluk sonrasında bu hafta, yaşça büyük veya farklı alanlardan insanlarla tanışabilirsiniz. Yeni görüşmeler, size yeni ufuklar açabilir.

Yengeç Burcu ve Yükselen Yengeçler: Neşe Dolu Günler

Kaygılarınızı geride bırakarak hayatınıza neşe katmaya başlayacaksınız. Güvenilir insanlarla tanışacak, öğrenme ve kişisel gelişim için bereketli bir döneme adım atacaksınız. Ayrıca finansal açıdan da önemli başlangıçlar yapabilirsiniz.

Aslan Burcu ve Yükselen Aslanlar: Önemli Görüşmeler

Bu hafta, özellikle Salı ve Çarşamba günleri, ilişkileriniz ve iş görüşmeleriniz açısından kritik öneme sahip olacak. Vereceğiniz kararlar, sizi yeni sorumluluklara ve önemli adımlara taşıyacak.

Başak Burcu ve Yükselen Başaklar: Finansal Sorgulamalar

Maddi durumunuzu gözden geçirme zamanı. Fazla harcamalar yapmış olabilirsiniz. Özellikle öğlen saatleri sonrası, evlilikle ilgili meselelerde önemli görüşmeler yapmanız gerekebilir.

Terazi Burcu ve Yükselen Teraziler: Zorlayıcı Günler

Bu haftanın başında biraz zorlanabilir, karar verme konusunda güçlük çekebilirsiniz. Perşembe gününden itibaren ise işlerinizin daha iyiye gitmeye başladığını göreceksiniz.

Akrep Burcu ve Yükselen Akrepler: Dikkatli İlişkiler

İş yerinizde veya ortaklıklarınızda restleşmeye dikkat etmelisiniz. Küçük sağlık meseleleriniz olabilir.

Yay Burcu ve Yükselen Yaylar: Karar Verme Zamanı

Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle, iş ve çalışma hayatınızda önemli kararlar almanız gerekecek. Bu dönem, profesyonel ve kişisel yaşamınızda önemli değişiklikler yapmanızı gerektirebilir.

Oğlak Burcu ve Yükselen Oğlaklar: Aşkta Sürprizler

Bu hafta aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Duygusal dünyanızda yaşanan çalkantılara rağmen, ilişkiler açısından şanslı bir dönemdesiniz.

Kova Burcu ve Yükselen Kovalar: Marjinal Kararlar

Uzaklardan haberler alabilir veya yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir hafta sizi bekliyor. Güneş ve Uranüs'ün yakın teması, beklenmedik kararlar almanıza neden olabilir.

Balık Burcu ve Yükselen Balıklar: Önemli Görüşmeler

Çarşamba ve Perşembe günleri, önemli teklifler alabilir veya kritik görüşmeler yapabilirsiniz. 17 Mayıs Cuma günü, evlilik ve ilişkilerle ilgili önemli anlaşmalar yapabilirsiniz.

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