🌚Dolunay hangi burçları etkileyecek? 23 Mayıs Yay dolunayı Akrep, Yengeç, Balık, Kova, Aslan burçlarını nasıl etkileyecek? Para, aşk...

İkizler Burcu ve Yükselen İkizler: Sosyal Çevrenizdeki Değişimler Sosyal ilişkilerinizdeki yorgunluk sonrasında bu hafta, yaşça büyük veya farklı alanlardan insanlarla tanışabilirsiniz. Yeni görüşmeler, size yeni ufuklar açabilir.

Yengeç Burcu ve Yükselen Yengeçler: Neşe Dolu Günler Kaygılarınızı geride bırakarak hayatınıza neşe katmaya başlayacaksınız. Güvenilir insanlarla tanışacak, öğrenme ve kişisel gelişim için bereketli bir döneme adım atacaksınız. Ayrıca finansal açıdan da önemli başlangıçlar yapabilirsiniz.

Aslan Burcu ve Yükselen Aslanlar: Önemli Görüşmeler Bu hafta, özellikle Salı ve Çarşamba günleri, ilişkileriniz ve iş görüşmeleriniz açısından kritik öneme sahip olacak. Vereceğiniz kararlar, sizi yeni sorumluluklara ve önemli adımlara taşıyacak. Başak Burcu ve Yükselen Başaklar: Finansal Sorgulamalar Maddi durumunuzu gözden geçirme zamanı. Fazla harcamalar yapmış olabilirsiniz. Özellikle öğlen saatleri sonrası, evlilikle ilgili meselelerde önemli görüşmeler yapmanız gerekebilir.

Terazi Burcu ve Yükselen Teraziler: Zorlayıcı Günler Bu haftanın başında biraz zorlanabilir, karar verme konusunda güçlük çekebilirsiniz. Perşembe gününden itibaren ise işlerinizin daha iyiye gitmeye başladığını göreceksiniz. Akrep Burcu ve Yükselen Akrepler: Dikkatli İlişkiler İş yerinizde veya ortaklıklarınızda restleşmeye dikkat etmelisiniz. Küçük sağlık meseleleriniz olabilir. Yay Burcu ve Yükselen Yaylar: Karar Verme Zamanı Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle, iş ve çalışma hayatınızda önemli kararlar almanız gerekecek. Bu dönem, profesyonel ve kişisel yaşamınızda önemli değişiklikler yapmanızı gerektirebilir. Oğlak Burcu ve Yükselen Oğlaklar: Aşkta Sürprizler Bu hafta aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Duygusal dünyanızda yaşanan çalkantılara rağmen, ilişkiler açısından şanslı bir dönemdesiniz.

Kova Burcu ve Yükselen Kovalar: Marjinal Kararlar Uzaklardan haberler alabilir veya yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir hafta sizi bekliyor. Güneş ve Uranüs'ün yakın teması, beklenmedik kararlar almanıza neden olabilir. Balık Burcu ve Yükselen Balıklar: Önemli Görüşmeler Çarşamba ve Perşembe günleri, önemli teklifler alabilir veya kritik görüşmeler yapabilirsiniz. 17 Mayıs Cuma günü, evlilik ve ilişkilerle ilgili önemli anlaşmalar yapabilirsiniz.