Kütahya’da 15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Babasının arabasını kaçırdı olanlar oldu: 4 yaralı

Kütahya'da 15 yaşında bir kız çocuğu olan İ.Y babasına ait olan arabayı kaçırdı. Arabayı kullanmaya çalışan çocuk, başka bir otomobile çarparak kaza yaptı. Çarptığı otomobildeki 1'i çocuk toplam 4 kişi yaralandı.

Feci kaza, saat 14.00 sıralarında Akkent Mahallesi Süleyman Efendi Caddesi'nde meydana geldi. İ.Y. isimli kız çocuğu, babasından habersiz aldığı 43 AAE 609 plakalı hafif ticari araçla, B.S.D. idaresindeki 43 ACL 236 plakalı otomobile çarptı.