Balıkesir’de sokak ortasında vahşiçe öldürülmüştü! 20 yaşındaki genç kurye Ata Emre Akman’ın son görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir'de, çalışmak zorunda olduğu için zincir bir restoranda kuryelik yapan 20 yaşındaki Ata Emre Akman, E.Ö tarafından vahşice katledildi. E.Ö, genci tam 25 bıçak darbesiyle yaralayıp olay yerinden kaçtı. Akman'ın 1 hafta önce ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri ortaya çıktı.
Vahşi olay, 11 Mayıs'ta Balıkesir'in merkez Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Bir zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından bilinmeyen bir nedenle önü kesildi.
E.Ö., Akman'ı 25 yerinden bıçakladı. Akman kanlar içinde kalırken, E.Ö. ise olay yerinden hemen kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekipleri, 20 yaşındaki genç Akman'ın hayatını kaybettiğini saptadı. Polis ve savcının da olay yerindeki incelemelerinin ardından Ata Emre Akman'ın cansız bedeni, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
OLAY ANI KAMERADA
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö., gözaltına alındı. Kasten yaralama ve tehditten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. E.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.