Balıkesir’de sokak ortasında vahşiçe öldürülmüştü! 20 yaşındaki genç kurye Ata Emre Akman’ın son görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir'de, çalışmak zorunda olduğu için zincir bir restoranda kuryelik yapan 20 yaşındaki Ata Emre Akman, E.Ö tarafından vahşice katledildi. E.Ö, genci tam 25 bıçak darbesiyle yaralayıp olay yerinden kaçtı. Akman'ın 1 hafta önce ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri ortaya çıktı.

Vahşi olay, 11 Mayıs'ta Balıkesir'in merkez Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Bir zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından bilinmeyen bir nedenle önü kesildi.