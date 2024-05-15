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Öğretmene şiddet dur durak bilmiyor! Bu kez sopayla saldırdı | Aksaray'da kan donduran dayak: Sebebi hayrete düşürdü!

Veli, öğrenci, kimliği belirsiz saldırganlar derken öğretmene şiddet dalgası her geçen gün daha da büyüyor. Dayağa maruz kalan pek çok öğretmenin haklarını korumak adına yasalar değişiyor, mesele ana gündem maddesi oluyor ancak sonuç yine aynı... Bu kez adres Aksaray. Sınıf öğretmeni Aziz Koçak, Müşteba E. isimli bir şahıs tarafından okul bahçesinde sopalı saldırıya uğradı. Koçak'ın kolunun kırıldığı ve ameliyat olacağı öğrenildi. 56 yaşındaki öğretmene saldırının gerekçesi ise hayrete düşürdü!

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 19:10 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 22:36
Öğretmene şiddet dur durak bilmiyor! Bu kez sopayla saldırdı | Aksaray’da kan donduran dayak: Sebebi hayrete düşürdü!

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Aksaray'ın Yenimahalle ilçesine bağlı bir ilkokulda görev yapan 56 yaşındaki öğretemen Aziz Koçak, sopalı saldırıya maruz kaldı. Koçak'ın saldırı sonrasında kolunun kırıldığı ve ameliyat olacağı öğrenildi. İşte o çirkin saldırının sebebi...

Yenimahalle İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Aziz Koçak (56) ile Müşteba E. (63) arasında okul bahçesinde tartışma çıktı.

İddiaya göre Müşteba E. adlı şahıs, 3000 TL alacağı olduğunu iddia ederek okula geldi. Okulda öğretmenle arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SOPAYI BİR DE YANINDA GETİRMİŞ

Müşteba E. yanında getirdiği sopayla öğretmen Koçak'ı darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Koçak'ın kolunun kırıldığı ve ameliyat olacağı bildirildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.



Öğretmen Koçak, derse girmeye kısa bir süre kala bir öğrencinin yanına gelerek, okulun bahçesinde bir kişinin kendisiyle görüşmek istediğini söylediğini anlattı.

Derse geç kalmamak için hızlıca okul bahçesinde arabaları park ettikleri alana gittiğini belirten Koçak, şunları kaydetti:

"Arabanın arkasından bir anda bir kişi çıktı, göremedim. Eli de arkasındaydı ama öyle sopa veya herhangi bir şey olacağını beklemiyordum. 'Hayırdır' demeye kalmadan sopayla bana vurmaya çalıştı. İlk sopa darbesi koluma, ikincisi de ayağıma geldi. Sopayı tuttum ve sarıldım. Diğer öğretmen arkadaşlar yanımıza geldi ve bizi ayırdılar. Ben zaten şeker hastasıyım, olayın etkisiyle bir hoş oldum, hemen ambulans geldi ve hastaneye getirdiler. Bu insan bizim okuldan bir öğrencinin velisi değil. Daha önce konuştuğumuz ve merhabalaştığımız bir insan. Bir dedikodudan dolayı aramız bozulmuştu. Yani biz daha 4 gün önce öğretmen arkadaşımız için eylem yaptık. 'Öğretmenlerimize şiddete hayır' diye tüm alanlarda haykırdık. Daha üzerinden bir hafta geçmeden şiddeti kendi üzerimizde gördük. 31 yıllık öğretmenim hiç başıma böyle bir olay gelmedi."

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