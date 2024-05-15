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İstanbul Gaziosmanpaşa'da trafik dehşeti ! Motosikletli maganda polise meydan okudu: Buradayım enayiler!

İstanbul Gaziosmanpaşa sokakları yine bir trafik magandasının tacizine uğradı. 21 yaşında olduğu belirlenen bir kişi trafiğe kapalı alanda motosikletiyle tuhaf hareketlerde bulunarak etrafa hakaretler saçtı durdu. Polise meydan okuyarak 'Buradayım enayiler' sözleri ise dikkat çekti. Çok geçmeden yakalanan sürücüye para cezası kesildi.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 21:58 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 22:12
İstanbul Gaziosmanpaşa’da trafik dehşeti ! Motosikletli maganda polise meydan okudu: Buradayım enayiler!

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da trafiğe kapalı alanda tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen motosiklet sürücüsü o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 5 bin 82 lira ceza yazıldı.

Trafikte tehlikeli anlar kamerada!

'BURADAYIM ENAYİLER'

Olay, 1 Mayıs Çarşamba günü öğlen saatlerinde Merkez Mahallesi, Salihpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Trafiğe kapalı alanda tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüsü, tek teker üzerinde ilerlediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, motosikletle tehlikeli hareketler yapan sürücünün bir süre tek teker üzerinde gittiği ve polislerden kaçtığı sırada, "Buradayım, burada enayiler" diyerek tek teker üzerinde ilerlediği görülüyor.

Görüntülerin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, motosiklet sürücüsünün M.B.Ö.(21) olduğunu belirledi. Karayolları Mahallesi'nde yakalanan M.B.Ö.'ye, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 5 bin 82 lira idari para cezası yazıldı. M.B.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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