İzmir’de taksiciye kaldırım taşlı saldırı! Suçlamaları reddetti, görüntüler izletildi | Korkunç olayda kendini ’Özür dilerim’ diye savundu

'PLANLIYDI, KENDİMİ KORUMASAYDIM BENİ ÖLDÜRECEKTİ'



Şikayetçi Selim Keleş de ifadesinde, 1992 yılından bu yana taksicilik yaptığını belirtip, "Her şey kamera görüntüsünde mevcut. Gediz'e gideceğini ücretini sordu. 150 lira yazabileceğini söyledim. Kendisinin böyle bir şey yapabileceğini düşünmedim. Taksinin arkasına oturdu. Sağa git, sola git gibi komutlar verdi. Sonra karanlık bir sokağa yönlendirdi. Bir tarafında yüksek bir duvar, bir tarafında yüksek bina vardı. Biz bu durumlarda aracı durdurunca aracın iç lambasını yakarız. Lambayı yakmak istediğim sırada başıma darbe aldım. Eğer elindeki vurduğu poşeti almasaydım diğer darbede ya ölecektim ya felç kalacaktım. Akabinde poşet taksinin iç tarafına düştü. Bu kez bana vurmaya başladı. Kendimi korumaya çalıştım. O sırada elini yan pantolon cebime attı. Kamerada o anlar gözüküyor. Bende cebimden bir şey almaması için elimle baskıladım. Baktı benden bir şey alamayacak, arka kapıdan kaçtı. Ardından inip birkaç adım attım. Sonra bu işin planlı olabileceği, birkaç kişinin daha olabileceği düşüncesiyle aracıma binip, korkup uzaklaştım" dedi.

'KİMSE POŞETE TAŞ KOYMAZ'

Kan kaybından fenalaşıp, durağından yardım istediğine de ifadesinde yer veren Keleş, "Hastaneye kaldırıldım. Hiç kimse yanındaki poşete taş koymaz. Planlıydı. Kendimi korumasaydım beni öldürecekti. Şikayetçiyim" dedi. Selim Keleş'in avukatı Sıtkı Hasan Söylemezoğlu, sanığın kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanmasını istedi.