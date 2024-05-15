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İzmir'de taksiciye kaldırım taşlı saldırı! Suçlamaları reddetti, görüntüler izletildi | Korkunç olayda kendini 'Özür dilerim' diye savundu

İzmir'de bir taksici şiddeti daha... Karabağlar ilçesinde taksi şoförü Selim Keleş (62), aracına aldığı Ahmet Tan (28) tarafından kaldırım taşlı saldırıya uğradı. Saldırgan adam yanında bulundurduğu kaldırım taşıyla şoföre defalarca vurup olay yerinden kaçtı. Keleş'in, şikayetçi olmasının üzerine tutuklu yargılanan Tan'ın yargılanmasına bugün başlandı. Tan, kendini ''Özür dilerim'' diyerek savundu.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 21:19 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 21:20
İzmir’de taksiciye kaldırım taşlı saldırı! Suçlamaları reddetti, görüntüler izletildi | Korkunç olayda kendini ’Özür dilerim’ diye savundu

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde taksi şoförü Selim Keleş'e (62) kaldırım taşı ile saldırıp, gasp girişiminde bulunan eski taksi şoförü sanık Ahmet Tan (28), tutuklu yargılanmaya başlandığı davada taksici Keleş ile eşi ve çocuğundan özür diledi. Selim Keleş ise şikayetçi olduğunu belirtip, "Hiç kimse yanındaki poşete taş koymaz. Planlıydı. Kendimi korumasaydım beni öldürecekti" dedi.

KALDIRIP TAŞIYLA VURUP KAÇTI

Olay, 10 Ekim 2023'te, saat 22.00 sıralarında, Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde meydana geldi. Karabağlar ilçesinde 35 T 5656 plakalı taksiyle durakta bekleyen Selim Keleş'in aracına binen kişi, Buca ilçesine gitmek istediğini söyledi. Keleş, Buca ilçesine bağlı Gediz Mahallesi'ne yaklaştığı sırada, iddiaya göre, aracına aldığı yolcu cebindeki paraları vermesini isteyip, tehdit etti. Keleş'in direnmesi üzerine, yolcu, yanında bulunan kaldırım taşı ile saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından saldırgan olay yerinden kaçarken, aldığı darbelerle yaralanan Keleş Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı.


Tedaviye alınan Keleş'in ifadesi doğrultusunda polis inceleme başlattı. Araç kamerasına yansıyan görüntüleri inceleyen polis, saldırganın Ahmet Tan olduğunu belirledi. Görüntülerde Ahmet Tan'ın kaldırım taşı ile şoföre defalarca vurduğu ve Keleş'in direnmesinin ardından para alamadan araçtan inip kaçtığı görüldü.

Polis ekiplerinin adresine düzenlediği baskında yakalanan Tan, polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Taksici Keleş, tedavisinin ardından taburcu edildi.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI
Tutuklu sanık Ahmet Tan hakkında 'silahla yağmaya teşebbüs' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tan'ın yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Tan, şikayetçi Selim Keleş ve taraf avukatları katıldı.

ÖZÜR DİLEDİ
Tutuklu sanık Ahmet Tan, duruşmadaki ifadesinde, "Ailevi sorunlarım vardı. Bildiğim bir yere gidip içki içtim. Bir süre sonra evime dönmek için yola çıktım. Taksiyi görüp bindim. Bir süre sonra midem bulandı. Aracı durdurup inmek istedim. Bu sırada alkolün etkisiyle taksi şoförünün bana küfrettiğini sandım. Cebimdeki çocuğuma çikolata aldığım poşeti çıkarıp, onunla vurdum. O sırada poşetin ağırlığını fark ettim. Ancak, poşette taş olduğunu bilmiyordum. Elimden düşen poşete uzandım. Ama alamadım. Taksiden de başka bir şey almadım. Bu sırada elimdeki kanı fark ettim. Korku ve panikle kaçtım. Babam ve amcamın senelerce taksicilik yaptığı aklıma geldi. Üzüldüm. Olay yerine geri koştum, taksi şoförü uzaklaşıyordu. Islık çaldım, durmadı. Ben de olsam bu durumda durmazdım. Olayın şokunu atamadım. Eve varıp yaşadıklarımı eşime anlattım. Alkollü olduğum için inanmadı. Ertesi gün polisler bana ulaştı. Mahkemenizden, Selim amcadan eşi ve çocuğundan özür dilerim" dedi.

'PLANLIYDI, KENDİMİ KORUMASAYDIM BENİ ÖLDÜRECEKTİ'


Şikayetçi Selim Keleş de ifadesinde, 1992 yılından bu yana taksicilik yaptığını belirtip, "Her şey kamera görüntüsünde mevcut. Gediz'e gideceğini ücretini sordu. 150 lira yazabileceğini söyledim. Kendisinin böyle bir şey yapabileceğini düşünmedim. Taksinin arkasına oturdu. Sağa git, sola git gibi komutlar verdi. Sonra karanlık bir sokağa yönlendirdi. Bir tarafında yüksek bir duvar, bir tarafında yüksek bina vardı. Biz bu durumlarda aracı durdurunca aracın iç lambasını yakarız. Lambayı yakmak istediğim sırada başıma darbe aldım. Eğer elindeki vurduğu poşeti almasaydım diğer darbede ya ölecektim ya felç kalacaktım. Akabinde poşet taksinin iç tarafına düştü. Bu kez bana vurmaya başladı. Kendimi korumaya çalıştım. O sırada elini yan pantolon cebime attı. Kamerada o anlar gözüküyor. Bende cebimden bir şey almaması için elimle baskıladım. Baktı benden bir şey alamayacak, arka kapıdan kaçtı. Ardından inip birkaç adım attım. Sonra bu işin planlı olabileceği, birkaç kişinin daha olabileceği düşüncesiyle aracıma binip, korkup uzaklaştım" dedi.

'KİMSE POŞETE TAŞ KOYMAZ'
Kan kaybından fenalaşıp, durağından yardım istediğine de ifadesinde yer veren Keleş, "Hastaneye kaldırıldım. Hiç kimse yanındaki poşete taş koymaz. Planlıydı. Kendimi korumasaydım beni öldürecekti. Şikayetçiyim" dedi. Selim Keleş'in avukatı Sıtkı Hasan Söylemezoğlu, sanığın kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanmasını istedi.

GÖRÜNTÜ İZLETİLDİ
Ardından sanığa olay görüntüsü izletildi. Görüntüyü izledikten sonra sanık Tan, "Ben, ikinci kez vurmadım. Kemerle oynamadım. Pişmanım. Uygun görülürse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmayı istiyorum" dedi. Sanık Tan'ın avukatı Ali Ertan Akgül de "Bizce eylemde yağma suçunun unsurları oluşmamıştır. Eylemin bu haliyle yaralama kapsamında değerlendirilmesini istiyoruz" dedi. Tarafların dinlenmesinden sonra mahkeme heyeti, sanık Tan'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, davanın takipçisi olup, taksi şoförü Selim Keleş'e desteğe devam edeceklerini söyledi.

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