İzmir’de taksiciye kaldırım taşlı saldırı! Suçlamaları reddetti, görüntüler izletildi | Korkunç olayda kendini ’Özür dilerim’ diye savundu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde taksi şoförü Selim Keleş'e (62) kaldırım taşı ile saldırıp, gasp girişiminde bulunan eski taksi şoförü sanık Ahmet Tan (28), tutuklu yargılanmaya başlandığı davada taksici Keleş ile eşi ve çocuğundan özür diledi. Selim Keleş ise şikayetçi olduğunu belirtip, "Hiç kimse yanındaki poşete taş koymaz. Planlıydı. Kendimi korumasaydım beni öldürecekti" dedi.
KALDIRIP TAŞIYLA VURUP KAÇTI
Olay, 10 Ekim 2023'te, saat 22.00 sıralarında, Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde meydana geldi. Karabağlar ilçesinde 35 T 5656 plakalı taksiyle durakta bekleyen Selim Keleş'in aracına binen kişi, Buca ilçesine gitmek istediğini söyledi. Keleş, Buca ilçesine bağlı Gediz Mahallesi'ne yaklaştığı sırada, iddiaya göre, aracına aldığı yolcu cebindeki paraları vermesini isteyip, tehdit etti. Keleş'in direnmesi üzerine, yolcu, yanında bulunan kaldırım taşı ile saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından saldırgan olay yerinden kaçarken, aldığı darbelerle yaralanan Keleş Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Keleş'in ifadesi doğrultusunda polis inceleme başlattı. Araç kamerasına yansıyan görüntüleri inceleyen polis, saldırganın Ahmet Tan olduğunu belirledi. Görüntülerde Ahmet Tan'ın kaldırım taşı ile şoföre defalarca vurduğu ve Keleş'in direnmesinin ardından para alamadan araçtan inip kaçtığı görüldü.
Polis ekiplerinin adresine düzenlediği baskında yakalanan Tan, polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Taksici Keleş, tedavisinin ardından taburcu edildi.
15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI
Tutuklu sanık Ahmet Tan hakkında 'silahla yağmaya teşebbüs' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tan'ın yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Tan, şikayetçi Selim Keleş ve taraf avukatları katıldı.
ÖZÜR DİLEDİ
Tutuklu sanık Ahmet Tan, duruşmadaki ifadesinde, "Ailevi sorunlarım vardı. Bildiğim bir yere gidip içki içtim. Bir süre sonra evime dönmek için yola çıktım. Taksiyi görüp bindim. Bir süre sonra midem bulandı. Aracı durdurup inmek istedim. Bu sırada alkolün etkisiyle taksi şoförünün bana küfrettiğini sandım. Cebimdeki çocuğuma çikolata aldığım poşeti çıkarıp, onunla vurdum. O sırada poşetin ağırlığını fark ettim. Ancak, poşette taş olduğunu bilmiyordum. Elimden düşen poşete uzandım. Ama alamadım. Taksiden de başka bir şey almadım. Bu sırada elimdeki kanı fark ettim. Korku ve panikle kaçtım. Babam ve amcamın senelerce taksicilik yaptığı aklıma geldi. Üzüldüm. Olay yerine geri koştum, taksi şoförü uzaklaşıyordu. Islık çaldım, durmadı. Ben de olsam bu durumda durmazdım. Olayın şokunu atamadım. Eve varıp yaşadıklarımı eşime anlattım. Alkollü olduğum için inanmadı. Ertesi gün polisler bana ulaştı. Mahkemenizden, Selim amcadan eşi ve çocuğundan özür dilerim" dedi.