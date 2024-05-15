Bu sabun 20 bin TL’lik kozmetik ürününden daha etkili: Ciltteki çatlakları onarıyor, saçları ayda 3 cm uzatıyor!

Tamamen doğal malzemelerle hazırlanan bu sabun, sadece rahatlatıcı etkilere sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda cilde ışıltılı bir görünüm kazandırıyor.
Tamamen doğal malzemelerle hazırlanan bu sabun, sadece rahatlatıcı etkilere sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda cilde ışıltılı bir görünüm kazandırıyor.
KATRAN SABUNU MUCİZESİ
YÜZ TEMİZLİĞİ VE TEDAVİSİ
🔸 Yüzdeki tahrişleri hafifletir ve kızarıklıkları tedavi eder.
🔸 Haftada birkaç kez kullanıldığında cildi yeniler ve tazeler.
🔸 Cildi derinlemesine temizler, gözenekleri açar ve sivilceleri önler.
AYAK BAKIMI
🔸 Ayakları yumuşatır ve çatlakları önler.
🔸 Havuz veya denize gidenler için etkili bir ayak maskesi sağlar.
🔸 Topukları pürüzsüzleştirir ve rahatlatır.
SAÇ SAĞLIĞI
🔸 Saçları güçlendirir ve dökülmeyi önler.
🔸 Saçların çabuk uzamasını teşvik eder.
🔸 Saçları kalın, güçlü ve parlak yapar.
DOĞAL DEODORANT
🔸 Koltuk altı ve diğer terleme bölgelerinde kullanıldığında etkili bir deodorant görevi görür.
🔸 Sıcak havalarda terlemeyi azaltır ve kötü kokuları önler.