Getir kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Getir kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Apple iPhone 15 Pro 128 GB, Dyson V12 Detect Slim Absolute Şarjlı Süpürge, Philips Hd9880/90 Airfryer Combi Xxl Connected kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Getir kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Apple iPhone 15 Pro 128 GB, Dyson V12 Detect Slim Absolute Şarjlı Süpürge, Philips Hd9880/90 Airfryer Combi Xxl Connected kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Apple iPhone 15 Pro 128 GB kazanan asil talihliler
Apple iPhone 15 Pro 128 GB kazanan yedek talihliler
Dyson V12 Detect Slim Absolute Şarjlı Süpürge kazanan asil talihliler
Dyson V12 Detect Slim Absolute Şarjlı Süpürge kazanan yedek talihliler
Philips Hd9880/90 Airfryer Combi Xxl Connected kazanan asil talihliler
Philips Hd9880/90 Airfryer Combi Xxl Connected kazanan yedek talihliler