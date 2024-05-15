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Getir kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Getir kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Apple iPhone 15 Pro 128 GB, Dyson V12 Detect Slim Absolute Şarjlı Süpürge, Philips Hd9880/90 Airfryer Combi Xxl Connected kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 07:00
Getir kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

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Getir kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Apple iPhone 15 Pro 128 GB, Dyson V12 Detect Slim Absolute Şarjlı Süpürge, Philips Hd9880/90 Airfryer Combi Xxl Connected kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

Apple iPhone 15 Pro 128 GB kazanan asil talihliler

Apple iPhone 15 Pro 128 GB kazanan yedek talihliler

Dyson V12 Detect Slim Absolute Şarjlı Süpürge kazanan asil talihliler

Dyson V12 Detect Slim Absolute Şarjlı Süpürge kazanan yedek talihliler

Philips Hd9880/90 Airfryer Combi Xxl Connected kazanan asil talihliler

Philips Hd9880/90 Airfryer Combi Xxl Connected kazanan yedek talihliler

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