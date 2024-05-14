Yoğurdu bakın hangi millet bulmuş! Herkes orası zannediyordu ama...

Binlerce yıl boyunca insanlık, beslenme ve sağlık alanlarında önemli buluşlara imza atmıştır. Bu buluşlardan biri de yoğurdun keşfidir. Yoğurdun kökleri çok eski zamanlara dayanmakta olup, dünya genelinde sağlıklı bir beslenme kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
HERKES ORASI ZANNEDİYORDU AMA...
Yoğurdun Yunanlılar tarafından bulunduğu iddia edilse de gerçek bakın ne çıktı...
AVRUPA'YA YOLCULUĞU VE TIBBİ KULLANIMI
Yoğurt, 16. yüzyılda Avrupa'da tıbbi bir çare olarak kullanılmaya başlandı. Fransa Kralı I. François'nin, ateşli ishal hastalığını Türklerin tavsiye ettiği yoğurtla tedavi etmeye çalışması, yoğurdun Batı dünyasında yayılmasının ilk adımlarından biridir. Bu tarihten itibaren yoğurt, özellikle sağlık yönünden değer kazanarak Avrupa'da popülerlik kazanmıştır.