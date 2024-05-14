Beyin yakan optik illüzyon! Farklı sapı olan biberi sadece dahiler 6 saniyede buluyor

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Birbirine benzer yüzlerce biber içerisinde yalnızca bir tanesi diğerlerinden farklı. Bu biberlerin her biri neredeyse aynı görünse de, dikkatli gözler bu farkı hemen sezebilir. Sizden beklenen, bu farkı mümkün olan en kısa sürede, yani 6 saniye içinde bulmanız.

FARKLI SAPI OLAN BİBERİ BULABİLİR MİSİN? Bu tür testler, dikkatinizi hızlı bir şekilde yoğunlaştırmanızı gerektirir ve bu, günlük hayatta karşılaştığımız pek çok durumda işimize yarar.