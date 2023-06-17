Rezidansta dehşet! Genç avukat göğsüne aldığı kurşunla hayattan koparıldı

Korkunç olay Ankara Çankaya'da bulunan Portakal Çiçeği Rezidans'ta yaşandı. Kahramanmaraş'te otel işleten evli ve 1 çocuk babası Muhammed B., polisi aradı. Kendisi banyoda olduğu sırada odadan silah sesi geldiğini anlattı. Avukat Belen Nesil Coşğun'u göğsünden yaralanmış halde bulduğunu açıkladı. Kucağına alıp asansör önüne kadar getirdiğini anlattı.

İhbar üzerine ekipler genç kızı hastaneye kaldırdı. Ancak Coşğun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Coşğun'un, olay günü KADES'e ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Coşğun'u adres teyidi amacıyla arayan polislerin ulaşamadığı, yakın bir adresten 2. kez ihbar gelince harekete geçtikleri anlaşıldı.

Bu arada zanlının dosyası kabarık çıktı. 'İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme ve Nakletme', 'Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma' ve 'Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme' suçlarından kaydı olduğu öğrenilen Muhammed B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Coşğun'un cenazesi otopsi işlemlerin ardından memleketi Aksaray'a götürüldü. Cenaze namazının ardından toprağa verildi.

DİLHAN DUMANOĞLU - TOLGA YANIK