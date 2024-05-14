👩🏻‍⚕️🩺MHRS RANDEVU ONAYLAMA EKRANI: Hastane randevu onaylama başladı mı? Randevu nasıl iptal edilir?

Hastanelerde randevu alırken, artık hastaları bekleyen yeni bir dönem başladı. Onaylı Randevu Sistemi ile birlikte hastaların randevularını onaylamaları veya iptal etmeleri gerekiyor. İşte detaylar...
Hastanelerde randevu alırken, artık hastaları bekleyen yeni bir dönem başladı. Onaylı Randevu Sistemi ile birlikte hastaların randevularını onaylamaları veya iptal etmeleri gerekiyor. İşte detaylar...
Onaylı Randevu Sistemi nedir?
Onaylı Randevu Sistemi, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunan, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasitenin hizmet bekleyen hastalar için kullanılmasını sağlayacak olan yeni bir uygulamadır.
HASTANE RANDEVU ONAYI VEYA İPTALİ İÇİN TIKLAYINIZ
RANDEVU ONAYI ŞART MI?
Randevu tarihinden bir gün önce, akşam saat 20.00'ye kadar kişilerin randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekecek. "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve "ALO 182" çağrı merkezi olmak üzere tüm kanallar üzerinden "onay" verilebilecek.
Onay verilen randevu iptal edilebilecek mi?
Randevu tarihinden 1 gün önce, saat 20.00'ye kadar "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve ALO 182 çağrı merkezi aracılığıyla iptal işlemleri gerçekleştirilebilecek.
RANDEVUYA ONAY VERİLMEZSE NE OLACAK?
Son onay saatine kadar kadar randevusunu onaylamayan kişilerin randevusu sistem tarafından iptal edilecek.
ONAYLAYIP GİTMEYENLERE NE OLACAK?
Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin, aynı branş için 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat bu kişiler sağlık tesislerinden randevusuz hizmet alabilecek.
Randevusuna gitmeyenler aynı hastaneden randevu alabilecek mi?
Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek ya da sağlık tesislerinden randevusuz hizmet alabilecek.
Tüm randevular için onay zorunlu olacak mı?
Üç gün ve daha sonrası için alınan tüm randevularda onay zorunluluğu olacak, ancak muayene tarihinden önceki iki gün içerisinde alınan randevular, otomatik olarak onaylanmış olacak.
Örneğin 24 Mayıs tarihi için 22-23 Mayıs tarihlerinde alınan bir randevu, otomatik olarak onaylanmış kabul edilecek.
Onaylı randevu sisteminden muaf olan gruplar var mı?
Onaylı randevu sistemindeki bu uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutulacak. Bu gruptaki hastalar, her zaman randevu alabilecek.
Uygulama ne zaman hayata geçirilecek?
Uygulama, 13 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla alınacak randevular için geçerli olacak.
Randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite hizmet bekleyen hastalar için mi kullanılacak?
Boş kalan her bir randevu, sistemden randevu alamayan, ancak talep bırakmış hastalar için kullanılacak.