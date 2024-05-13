Aydın-Denizli Otoyol inşaatında hazır kolon taşıyan vinç devrildi: 1 İşçi can verdi

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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yapımı devam eden Aydın-Denizli Otoyol inşaatında hazır kolon taşıyan vinç devrildi. Vincin temas ettiği köprü ayağında o sırada çalışan işçi Hüseyin Çakar (39), dengesini kaybederek 35 metreden toprak zemine düşüp öldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Yenipazar Viyadüğünde meydana geldi. Devam eden Aydın-Denizli Otoyol inşaatına hazır kolun taşıyan vinç, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.