PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Az önce, bugün nerede kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde deprem oldu? 21 Mayıs deprem mi oldu? AFAD -Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Deprem gibi doğal afetlerde sakin kalmak ve doğru bilgiye ulaşmak hayati önem taşır. Bu konuda AFAD ve Kandilli Rasathanesi web siteleri, Türkiye'de kritik bir rol üstlenmektedir. Büyüklük, lokasyon, saat, merkez üssü ve etkilenen bölgeler gibi depremin tüm detaylarını anlık olarak takip edebilirsiniz. Depremle birlikte oluşabilecek tsunami gibi ek riskler ve bu risklere karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Peki az önce, bugün nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte AFAD -Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 08:40 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 08:40
Az önce, bugün nerede kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde deprem oldu? 21 Mayıs deprem mi oldu? AFAD -Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Depremler, doğanın kaçınılmaz gerçeklerinden biridir ve bu doğal afetlerin ne zaman ve nerede meydana geleceği önceden tahmin edilemez. Bu nedenle, depremlerle ilgili doğru ve zamanında bilgi almak hayati önem taşır. Türkiye'de, deprem anında rehberlik edecek ve hayati bilgiler sunacak iki önemli platform bulunmaktadır: AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi. Bu web siteleri, depremlerin büyüklükleri, nerede ve ne zaman meydana geldikleri, merkez üsleri ve etkilenen bölgeler gibi bilgileri anlık olarak sunmakla kalmaz, aynı zamanda deprem sonrası yapılması gerekenler, ilk yardım bilgileri ve acil durum numaraları gibi kritik bilgileri de içerir.

Son Depremler AFAD -Kandilli Rasathanesi Listesi!

2024-05-21 08:19:14 40.90278 34.47361 6.97 ML 1.4 İskilip (Çorum)
2024-05-21 07:42:34 38.95806 26.04083 7.03 ML 2.0 Ege Denizi - [46.14 km] Karaburun (İzmir)
2024-05-21 07:13:39 38.27083 37.50222 7.05 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-21 06:33:24 39.81944 40.50694 7.21 ML 2.8 Tercan (Erzincan)
2024-05-21 06:30:16 37.80722 36.20639 6.6 ML 1.8 Saimbeyli (Adana)
2024-05-21 06:23:26 39.58806 40.48944 7.0 ML 2.9 Tercan (Erzincan)
2024-05-21 05:16:38 37.93361 36.30583 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-21 05:14:19 37.88306 36.28028 6.73 ML 2.6 Saimbeyli (Adana)
2024-05-21 05:12:00 38.68556 25.60361 6.28 ML 2.3 Ege Denizi - [68.69 km] Karaburun (İzmir)
2024-05-21 05:11:01 38.02333 37.575 7.23 ML 1.3 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-05-21 04:48:06 38.21028 37.67806 6.96 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)

Türkiye, sismik aktivitenin yoğun olduğu bir ülke olarak bilinir ve bu depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sürekli olarak güncellenen veritabanlarında kayıt altına alınıyor. Bu veriler, deprem bilimcilerin ve halkın bilgilendirilmesi açısından büyük önem taşırken, bireylerin de deprem hazırlıkları konusunda bilinçlenmesine yardımcı oluyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Deprem Haritası İçin Tıklayınız

Büyüklük ve Merkez Üssü: AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan verilere göre, 20 Nisan 2024'teki en büyük sarsıntı, şiddetini ve etki alanını geniş bir coğrafyaya yaymıştır. Depremin merkez üssü, nüfus yoğunluğu bakımından kritik öneme sahip olan bir bölgede yer almaktadır.

Zaman: İlk sarsıntı yerel saatle sabahın erken saatlerinde kaydedilmiştir. Ardından gelen artçı sarsıntılar, gün boyunca devam etmiş ve bölge halkını tedirgin etmiştir.

Depremler, sadece anlık zararlara yol açmakla kalmaz; aynı zamanda uzun vadeli sosyoekonomik etkilere de sahip olabilir. Altyapı hasarları, ekonomik kayıplar ve toplum üzerindeki psikolojik etkiler, depremlerin doğurduğu başlıca sorunlardır. Özellikle kentsel alanlarda yaşanan büyük çaplı depremler, uzun süreli iyileşme süreçlerini gerektirebilir.

Deprem anında yapılması gerekenler ve hazırlık süreçleri, bu tür doğal afetlere karşı koymada büyük önem taşır. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sağladığı bilgiler, vatandaşların depreme hazırlıklı olmalarını ve mümkün olan en iyi şekilde tepki vermelerini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Eğitim programları, bina güçlendirme çalışmaları ve acil durum tatbikatları, bu hazırlıkların başlıca ögeleridir.

Deprem Nedir?

Deprem, Yer kabuğunun altında yer alan kayaların kırılması sonucu aniden enerji salınımı gerçekleşmesiyle meydana gelen doğal bir olaydır. Bu enerji, yer kabuğu boyunca dalgalar halinde yayılır ve yeryüzünde sarsıntılar olarak hissedilir. Depremler, genellikle tektonik plakaların hareketleri sonucunda ortaya çıkar ve bu plakaların birbirleriyle etkileşim noktaları olan fay hatları boyunca yoğunlaşır.

Depremlerin Ana Nedenleri

Tektonik Depremler: Dünya'nın en sık rastlanan deprem türüdür. Tektonik plakaların birbirine sürtünmesi, birbirini itmesi veya çekmesi sonucu oluşur. Bu tür depremler, genellikle büyük fay hatları boyunca meydana gelir ve genellikle en şiddetli depremlerdir.

Volkanik Depremler: Volkanik aktivite sonucu magma yer değiştirdiğinde yer kabuğu içinde gerilim oluşur ve bu durum depremlere yol açabilir. Bu tür depremler genellikle volkanların yakınlarında gerçekleşir.

Çökme Depremleri: Yer altındaki boşlukların çökmesi sonucu meydana gelir. Bu tür depremler genellikle maden ocakları gibi insan aktiviteleri nedeniyle oluşan yer altı boşluklarından kaynaklanır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İran’da seçim tarihi belli oldu: Cumhurbaşkanlığı için sandık 28 Haziran’da kurulacak!
CANLI TAKİP | İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cenaze töreni Kum kentinde düzenleniyor
Serdar Sertçelik’in firarına yardım ettiği için tutuklanan Ramazan Kubat eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı çıktı! Dikkat çeken AVM detayı
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 5 ile sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak? | 21 Mayıs 2024 hava durumu
EMEKLİYE EN AZ 12.500 TL | SSK ve Bağ-Kurluya refah payı ve taban aylık formülleri! Temmuz zammında kim ne kadar alacak? Memurun maaşı nasıl olacak?
Takvim.com.tr gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan’dan Eurovision’daki sapkınlığa sert tepki: Toplumsal yozlaşmanın Truva atları
Yaz meyvelerinde aracı vurgunu! Vatandaşın cebine göz diktiler! Fiyat üreticiden sofraya gelene kadar 6 kat artıyor
TAKVİM’den Fenerbahçe’nin tarihi zaferinin perde arkası: Dusan Tadic’in derbi öncesi yaptığı tarihi konuşma zaferi getirdi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Dursun Özbek Ali Koç’un Erden Timur’a söylediği sözleri paylaştı: Seni mahvedeceğim, sen Koç ailesini tanımıyorsun
HEMEN SGK HİZMET DÖKÜMÜNE BAKIN! SSK hizmet dökümünde S, Ş ve K varsa dikkat! Emekliliğiniz iptal edilebilir
Tarihi hüsran böyle geldi! TAKVİM mercek altına aldı: Galatasaray’ın yenilgisiyle ilgili gerçekler ortaya çıktı
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin hayatını kaybettiği helikopterin enkazına A Haber ulaştı
İran’da Reisi’nin can verdiği helikopter kazasına teknik bakış! Parçalar dar alanda ve toplu, ön bölümde yanık | Ambargo ve tedarik sorunu
Google için ’sözlü savunma’ vakti! Toplantı tarihi belli oldu: Sitelerin alt sıralarda gösterilmesi ve trafik kaybı masada
SON DAKİKA