Tüm sürücüler için o şart kaldırıldı! Ehliyetlerde tarihi değişiklik

🔴En az 2 yıllık B sınıfı ehliyete sahip olmak.
🔵Gerekli sağlık şartlarını karşılamak.
📍Sürücü belgesinin daha önce geçici veya daimi olarak iptal edilmemiş olması.
🔵Gerekli direksiyon eğitimi derslerini başarıyla tamamlamak ve uygulama sınavından geçmek.
📌 Sertifika ve Kayıt İşlemleri
Başarılı bir sınav sonrası, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek A1 sınıfı sertifika, sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenecek. Bu işlemler için sürücü belgesine herhangi bir ek kod yazılmasına gerek kalmayacak fakat isteyen sürücüler, iki yıl içinde bu sertifikalarını sürücü belgesine işletebilecek.
Bu yönetmelik, yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmakta, dolayısıyla ilgili tüm sürücüler belirtilen şartları sağlamaları halinde yeni haklarından faydalanmaya başlayabilecek.