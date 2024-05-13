Tüm sürücüler için o şart kaldırıldı! Ehliyetlerde tarihi değişiklik

Şubat ayında Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli bir değişiklik yapıldı. Artık B sınıfı ehliyet sahipleri belirli koşullar altında 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek. Ancak bu yeni düzenlemenin detayları ve koşullarıyla ilgili bilgi sahibi olmak, sürücülerin güvenliği için önem taşıyor.