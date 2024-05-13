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Tüm sürücüler için o şart kaldırıldı! Ehliyetlerde tarihi değişiklik

10 Şubat 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle B sınıfı sürücü belgesine sahip vatandaşlar artık belirli şartlar altında 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilecek. Bu değişiklik özellikle trafikte daha hızlı ve ekonomik bir alternatif arayan sürücüler için büyük kolaylık sağlıyor. Şimdi düzenlemenin detayları merak ediliyor.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 08:53 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 08:53
Tüm sürücüler için o şart kaldırıldı! Ehliyetlerde tarihi değişiklik

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Şubat ayında Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli bir değişiklik yapıldı. Artık B sınıfı ehliyet sahipleri belirli koşullar altında 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek. Ancak bu yeni düzenlemenin detayları ve koşullarıyla ilgili bilgi sahibi olmak, sürücülerin güvenliği için önem taşıyor.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

10 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, ticari amaçlar dışında kullanılmak üzere A1 sınıfı ehliyetle sürülebilen motosikletler artık B sınıfı ehliyeti olanlar tarafından da kullanılabilecek.

Ancak bu hakkı elde etmek için bazı önemli şartlar bulunuyor. İşte o şartlar:

🔴En az 2 yıllık B sınıfı ehliyete sahip olmak.
🔵Gerekli sağlık şartlarını karşılamak.

📍Sürücü belgesinin daha önce geçici veya daimi olarak iptal edilmemiş olması.
🔵Gerekli direksiyon eğitimi derslerini başarıyla tamamlamak ve uygulama sınavından geçmek.
📌 Sertifika ve Kayıt İşlemleri

Başarılı bir sınav sonrası, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek A1 sınıfı sertifika, sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenecek. Bu işlemler için sürücü belgesine herhangi bir ek kod yazılmasına gerek kalmayacak fakat isteyen sürücüler, iki yıl içinde bu sertifikalarını sürücü belgesine işletebilecek.

Bu yönetmelik, yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmakta, dolayısıyla ilgili tüm sürücüler belirtilen şartları sağlamaları halinde yeni haklarından faydalanmaya başlayabilecek.

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