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Anadolu Otoyolu'ndan geçecekler dikkat! Düzce kesimi Ankara yönünün bir bölümü ulaşıma kapatıldı | Ne zaman açılacak?

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminin bir bölümü, Ankara yönünde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Peki yol ne zaman ulaşıma açılacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 09:48 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 11:03
Anadolu Otoyolu’ndan geçecekler dikkat! Düzce kesimi Ankara yönünün bir bölümü ulaşıma kapatıldı | Ne zaman açılacak?

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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminin bir bölümü, Ankara yönünde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

HANGİ MEVKİ KAPATILDI?

Otoyolun Ankara istikameti, Karayolları ekipleri tarafından Üçköprü mevkisinden itibaren dubalarla çevrildi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri de saat 09.00 itibarıyla Ankara yönünü ulaşıma kapatarak araçları trafik akışının sağlanacağı güzergaha yönlendirdi.

İstanbul istikametinden çift yönlü (1 şerit İstanbul, 2 şerit Ankara) olarak başlayan trafik akışı, Asar Suyu Köprüsü mevkisinden sonra tekrar 2 ayrı istikametten veriliyor.

Düzce- Kaynaşlı arası otoyol trafiğe kapandı!

YOL NE ZAMAN TRAFİĞE AÇILACAK?
Bölgede üstyapı çalışmalarının sona ereceği 17 Mayıs saat 17.00 itibarıyla ulaşımın normal seyrine dönmesi planlanıyor.

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