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Ankara'da aile dehşeti! Eşi ve iki çocuğunu öldürdü

Ankara'daki evine izinli olarak gelen Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli komiser yardımcısı Veysel Ö, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla hayatına son verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 11:19 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 11:19
Ankara’da aile dehşeti! Eşi ve iki çocuğunu öldürdü

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Ankara'da alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli komiser yardımcısı Veysel Ö, Keçiören ilçesi Çevik Sokak'ta yaşayan ailesini ziyarete geldi.

AYNI SİLAHLA KENDİ CANINA KIYDI
Veysel Ö, henüz bilinmeyen nedenle eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Veysel Ö, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla kendi canına da kıydı.

AİLE YAKINLARI KRİZ GEÇİRDİ
Olayın ardından eve gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Veysel Ö'nün Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevliyken, tayininin Hatay'a çıktığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

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