Ankara’da aile dehşeti! Eşi ve iki çocuğunu öldürdü

Ankara 'da alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli komiser yardımcısı Veysel Ö, Keçiören ilçesi Çevik Sokak'ta yaşayan ailesini ziyarete geldi.

AYNI SİLAHLA KENDİ CANINA KIYDI

Veysel Ö, henüz bilinmeyen nedenle eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Veysel Ö, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla kendi canına da kıydı.