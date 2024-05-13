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Son dakika: Büyü dolandırıcılığı! Ankara'da kaçan kızını bulmak isteyen kadın dolandırıcılara parasını kaptırdı!

Son dakika haberleri... Son günlerde büyü dolandırıcılığı haberleri peş peşe geliyor. Ankara’da yaşayan 42 yaşındaki Mehtap K., sevgilisiyle birlikte kaçan kızını eve döndürmek için büyücü tuzağının kurbanı oldu. Her şey arkadaşının “Senin kızın kaçacak bir kız değildi bildiğim bir hoca var” demesiyle başladı. Kapısına gittiği Çetin D. Kızında büyü var diyerek talihsiz kadının parasını aldı.

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 09:01 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 09:11
Son dakika: Büyü dolandırıcılığı! Ankara’da kaçan kızını bulmak isteyen kadın dolandırıcılara parasını kaptırdı!

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Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Mehtap K., kızının sevdiği kişiyle kaçtığını kızına büyü yada muska mı yapıldığını öğrenmek için çevresindekilere bu işlerle ilgilenen biri olup olmadığını sordu.

Bir müddet sonra bir hastanede görevli arkadaşı Çetin D. Mehtap K.'yı arayarak, "Senin kızın kaçacak kız değildi, muhtemelen bunun altında bir şey yatıyor. Benim bildiğim bir hoca var, istersen senin kızı ona gösterelim" dedi.

'2 GÜN İÇİNDE EVE DÖNECEK'
Mehtap K., Çetin D.'nin bu isteğini kabul etti. Birlikte Altındağ ilçesinde bir camiye gittiler ancak Çetin D, Mehtap K.'yı hoca ile görüştürmedi.

Çetin D. kendisinin aracı olduğunu hocanın 30 bin lira istediğini ücreti kabul ederse büyüyü bozduracağını ve en geç iki gün içinde kızının eve döneceğini söyledi.

BÜYÜ TUTMAYINCA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI
Sabah'ta yer alan habere göre, Çetin D.'nin bu isteğini de kabul eden Mehtap K., şüpheliyle Ulus semtinde buluşarak 30 bin lirayı elden teslim etti.

Bir süre sonra Çetin D.'yi arayan M.K., konuştuklarının hiçbirinin olmadığını kızının eve dönmediğini belirterek, parasını geri istedi.

Çetin D.'nin parasını vermeyeceğini söylemesi üzerine aralarındaki WhatsApp yazışmalarını da kanıt gösteren M.K, şikayetçi oldu.

'HAYRINA YAPTIM'
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çetin D. hakkında 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Çetin D., iddianamede yer alan ifadesinde M.K.'nın arkadaşı olduğunu bir gün kendisine kızının evi terk ederek biriyle kaçtığını, kızının üzerinde büyü olduğunu söylediğini, büyüyü bozduracak kimseyi tanıyıp tanımadığını sorduğunu söyledi.

Kendisinin de Ulus'ta dükkanı olduğundan bazı cami hocalarının hayrına dua ettiklerini bildiği için bunu Mehtap K.'ya söylediğini, kendisini de kabul ettiğini ifade etti. Çetin D. Mehtap K.'dan para almadığını hayrına aracılık yaptığını savundu.

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