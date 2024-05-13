Son dakika: Büyü dolandırıcılığı! Ankara’da kaçan kızını bulmak isteyen kadın dolandırıcılara parasını kaptırdı!

Ankara 'nın Mamak ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Mehtap K., kızının sevdiği kişiyle kaçtığını kızına büyü yada muska mı yapıldığını öğrenmek için çevresindekilere bu işlerle ilgilenen biri olup olmadığını sordu.

Bir müddet sonra bir hastanede görevli arkadaşı Çetin D. Mehtap K.'yı arayarak, "Senin kızın kaçacak kız değildi, muhtemelen bunun altında bir şey yatıyor. Benim bildiğim bir hoca var, istersen senin kızı ona gösterelim" dedi.