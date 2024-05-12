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Ankara'da feci TIR kazası: Bariyerlere çarpıp yola devrildi! Malzemeler araçlara hasar verdi

Ankara Anadolu Otoyolunda feci kaza vatandaşları korkuttu... Dev TIR kontrolden çıktı, bariyerlere çarparak devrildi. TIR'ın sürücüsü yaralı olarak kurtulurken TIR'daki malzemeler yolda bulunan araçlarda hasara neden oldu. Sürücü yaralı olarak kurtuldu, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 01:21 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 01:22
Ankara’da feci TIR kazası: Bariyerlere çarpıp yola devrildi! Malzemeler araçlara hasar verdi

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Ankara Anadolu Otoyolunda, kontrolden çıkan TIR'ın devrildiği kazada, 1 kişi yaralandı. TIR'da bulunan malzemeler otoyolda bulunan diğer araçlarda hasar meydana getirdi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

BARİYERE ÇARPIP DEVRİLDİ

Kaza, Ankara Akıncı gişeleri istikametinde meydana geldi. Akıncı istikametinden Ankara yönüne giden 38 AEG 421 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarpıp devrildi.

MALZEMELER ETRAFA SAÇILDI, ARAÇLARA SIÇRADI

Devrilme sonucunda TIR'ın kasasından etrafa saçılan malzemeler, seyir halindeki bazı otomobillerde hasara neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan TIR şoförü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, kaza nedeniyle trafiğin kontrollü sağlandığı Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

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