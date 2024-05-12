Ankara’da feci TIR kazası: Bariyerlere çarpıp yola devrildi! Malzemeler araçlara hasar verdi

MALZEMELER ETRAFA SAÇILDI, ARAÇLARA SIÇRADI

Devrilme sonucunda TIR'ın kasasından etrafa saçılan malzemeler, seyir halindeki bazı otomobillerde hasara neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.