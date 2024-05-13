Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelinmeyen randevular nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetleri önlemek amacıyla MHRS randevu sisteminde değişiklik yapıldığını açıkladı. Bakan Koca onaylı randevu sisteminin başladığını duyurdu. Peki, onaylı randevu sistemi nedir? MHRS hastane yeni randevu sistemi ne zaman başlayacak, nasıl olacak? İşte merak edilenler!
ONAYLI RANDEVU SİSTEMİ NEDİR?
MHRS randevu sisteminde onaylı randevu dönemi 13 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Sistem artık şöyle işleyecek. Ertesi gün randevusu olan her hastamız akşam saat 8'e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek.
Bu sisteme onaylı randevu sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de onaylı randevu dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı randevu dönemi hayırlı olsun. Yeni dönemde ayrıcalıklı iki hasta grubumuz var. 65 yaş üstü hastalarla kanser hastaları. Bu gruptaki hastalar, onay işlemlerinden istisnadır." dedi.