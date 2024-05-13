Hatay kuvvetli yağış hayatı felç etti: Dörtyol sular altında kaldı, caddeler göle döndü

Hatay 'da kuvvetli yağış etkisini hissettirmeye devam ediyor. Yağışın etkili olduğu Dörtyol ilçesinde caddeler göle dönerken derelerin debisi arttı.

DOĞU AKDENİZ SULAR ALTINDA

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış etkisini hissettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava gün boyu da aralıklarla devam etti.