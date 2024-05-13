SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Hatay kuvvetli yağış hayatı felç etti: Dörtyol sular altında kaldı, caddeler göle döndü

Hatay’da kuvvetli yağış etkisini hissettirmeye devam ediyor. Kuvvetli yağışların etkili olduğu Dörtyol ilçesinde caddeler göle dönerken derelerin debisi arttı, zor anlar yaşatan trafik ise hayatı felç etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 01:37 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 01:48
Hatay kuvvetli yağış hayatı felç etti: Dörtyol sular altında kaldı, caddeler göle döndü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hatay'da kuvvetli yağış etkisini hissettirmeye devam ediyor. Yağışın etkili olduğu Dörtyol ilçesinde caddeler göle dönerken derelerin debisi arttı.

DOĞU AKDENİZ SULAR ALTINDA

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış etkisini hissettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava gün boyu da aralıklarla devam etti.

DÖRTYOL GÖL OLDU, TRAFİKTE ZOR ANLAR YAŞANDI

Akşam saatlerindeyse kuvvetli yağış yeninden etkili olurken Dörtyol ilçesinde caddeler göle döndü. Trafikte ilerleyen araçların güçlük çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Payas ilçesinde etkili olan yağışla birlikte caddeler göle döndü. Kuvvetli yağışın gündüz saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MHP lideri Devlet Bahçeli’den Eurovision’daki sapkınlık dayatmasına tepki! TAKVİM gündeme getirmişti | 14 Mayıs MHP Grup Toplantısı
FETÖ’cü Enes Kanter’e taciz soruşturması! Attığı mesajlar böyle ifşa edildi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik göz göre göre firar etmiş! O belgelere ulaşıldı
‘İŞ’TE MEMURA 6 MODEL | Kamuya esnek ve uzaktan çalışma mı geliyor? Kamuda tasarruf paketi sonrası flaş gelişme! Taslak hazır
Netanyahu sınıra asker yığdı! ABD’li yetkililerden flaş iddia: İsrail Refah’a her an saldırabilir
Atina Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin perde arkasını konuşuyor! Başkan’ın masasından Patrik’e manşet manşet Ankara zirvesi
İmrenilen Eurovision’un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail’in aklanmasına... Batı’nın ahlaki çöküşünün ’Code’ları
Galatasaray’a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti
SON DAKİKA | Önce sopayla vurdu sonra iple boğdu! Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum! Cesedi Müge Anlı muhabiri buldu! Kan donduran anlar
8 ana başlık 900 milyar liralık tasarruf! Kamu personelinin çalışma düzeninde neler değişecek? İşte kamuda tasarruf paketinin detayları
Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları
Son dakika | Acı haber geldi! Yılan Hikayesi’nin Belgin’i Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Türk demokrasisinin doğum tarihi: 14 Mayıs! Beyaz ihtilal 74 yaşında
Gazze’de soykırım var! Katil İsrail durmuyor! Gazze Belediye Başkanı Yahya Al-Sarraj: Ölüm her an kapımızda
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek fena yakalandı! Polislerin yanında uyuşturucu sordu
SON DAKİKA