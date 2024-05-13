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Görüntüler çok kötü... Otomobil TIR'a çarptı, un ufak oldu! Facianın görüntüleri Edirne'den!

Edirne'de akşam saatlerinde faciaya neden olabilecek bir trafik kazası yaşandı. Bir otomobil park halindeki TIR’a arkadan çarparak ölüme davetiye çıkardı. Neyse ki korkulan olmadı otomobilin sürücüsü E.E.Ö., yara alarak kurtuldu. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 23:42 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 23:51
Görüntüler çok kötü... Otomobil TIR’a çarptı, un ufak oldu! Facianın görüntüleri Edirne’den!

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Edirne'de park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü E.E.Ö., yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu'nun Edirne gişeleri yakınlarında meydana geldi. E.E.Ö. yönetimindeki 22 ADG 843 plakalı otomobil, T.O. idaresindeki park halinde bulunan 34 AD 8751 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Otomobil TIR'a çarptı

Otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.E.Ö. olay yerindeki tedavisinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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