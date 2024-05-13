Diyarbakır Cezaevi’nde neler oluyor? 76 hükümlü ile 14 personel zehirlendi | Toplu zehirlenmenin ardında ne var ?

Diyarbakır D Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda 76 hükümlü ve personel zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. 49 kişinin tedavisi sürüyor. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılırken söz konusu yemeklerden de numune alındı.

76 KİŞİ REVİRE KOŞTU

Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde, 76 hükümlü ve personel zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.



Kampüste bulunan cezaevlerinde öğle yemeğinden sonra rahatsızlanan 62'si hükümlü 14'ü personel 76 kişi, akşam saatlerinde zehirlenme şüphesiyle revire başvurdu. Mahkum ve personeller 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

49 KİŞİ HALA HASTANEDE

16 hükümlü ve 11 cezaevi personeli, tedavilerinin ardından taburcu edildi. 46 hükümlü ve 3 personelin tedavisi ise sürüyor.

İncelenmek üzere yemeklerden numune alınırken, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.