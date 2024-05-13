SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Antalya Konyaaltı'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan yoğun müdahale: Araziler zarar gördü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan 4 arazöz, 1 adet ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti. Çıkan yangın 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken 2 dönümlük arazi ise zarar gördü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 19:29 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 19:47
Antalya Konyaaltı’da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan yoğun müdahale: Araziler zarar gördü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan 1 helikopter ve karadan arazözler ile birlikte çok sayıda orman işçisinin müdahale ettiği yangın 2 saatlik yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında, 2 dönümlük arazi zarar gördü.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE 2 SAAT SÜRDÜ

Yangın, bugün 17.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi'nde bulunan bir ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi.

Orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında 2 dönüm alanın zarar gördüğü, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MHP lideri Devlet Bahçeli’den Eurovision’daki sapkınlık dayatmasına tepki! TAKVİM gündeme getirmişti | 14 Mayıs MHP Grup Toplantısı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik göz göre göre firar etmiş! O belgelere ulaşıldı
Atina Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin perde arkasını konuşuyor! Başkan’ın masasından Patrik’e manşet manşet Ankara zirvesi
İmrenilen Eurovision’un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail’in aklanmasına... Batı’nın ahlaki çöküşünün ’Code’ları
Önce sopayla vurdu sonra iple boğdu! Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum! Cesedi Müge Anlı muhabiri buldu! Kan donduran anlar
8 ana başlık 900 milyar liralık tasarruf! Kamu personelinin çalışma düzeninde neler değişecek? İşte kamuda tasarruf paketinin detayları
Son dakika | Acı haber geldi! Yılan Hikayesi’nin Belgin’i Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları
EMEKLİYE ÇİFTE ZAM! Memur emeklilerinin Temmuz artışı ne olacak? 3600 ek gösterge kime ne getirecek? Ne zaman hayata geçirilecek?
Türk demokrasisinin doğum tarihi: 14 Mayıs! Beyaz ihtilal 74 yaşında
Gazze’de soykırım var! Katil İsrail durmuyor! Gazze Belediye Başkanı Yahya Al-Sarraj: Ölüm her an kapımızda
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek fena yakalandı! Polislerin yanında uyuşturucu sordu
Başkan Erdoğan ve Miçotakis’ten ortak açıklamalar! Aramızda çözemeyeceğiz sorun yok mesajı | Yunan’a ’Hamas’ ve ’Kariye’ ayarı
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la ilgili ayrılık kararı netleşti!
İkinci Edanur Gezer vakası: Başakşehir’de Mısırlı iki kardeş gölette boğuldu | Acı gerçek ortaya çıktı
SON DAKİKA