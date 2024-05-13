Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan 1 helikopter ve karadan arazözler ile birlikte çok sayıda orman işçisinin müdahale ettiği yangın 2 saatlik yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında, 2 dönümlük arazi zarar gördü.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE 2 SAAT SÜRDÜ

Yangın, bugün 17.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi'nde bulunan bir ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi.

Orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında 2 dönüm alanın zarar gördüğü, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.