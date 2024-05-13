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Eskişehir'de kan donduran olay! Hayvanların bakımını yapmayan oğlunu öldürdü

Eskişehir’de kan donduran bir olay yaşandı. 63 yaşındaki baba Güngör Kart, ahırdaki hayvanların bakımını yapmadığı gerekçesiyle 29 yaşındaki oğlu Yakup Kart’ı bıçaklayarak öldürdü.

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 16:22 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 16:22
Eskişehir’de kan donduran olay! Hayvanların bakımını yapmayan oğlunu öldürdü

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Olay, saat 10.30 sıralarında Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi Yayla Sokak'ta meydana geldi.

Evlerinin yanında bulunan ahırda hayvanlarla ilgilenen Güngör Kart (63), yanına gelen oğlu Yakup Kart'a (29), iddiaya göre hayvanların bakımını yapmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Güngör Kart, oğlunu eline geçirdiği bıçakla göğsünden yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yakup Kart, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Güngör Kart, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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