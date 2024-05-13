Diyarbakır’da dolu yağışı: Vatadaş arabasına koştu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sağanağın ardından dolu yağışı etkili oldu.
ARAÇLARINA KOŞTULAR
Cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, bazı vatandaşlar da araçlarının üzerini örtülerle kapatmaya çalıştı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sağanağın ardından dolu yağışı etkili oldu.
ARAÇLARINA KOŞTULAR
Cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, bazı vatandaşlar da araçlarının üzerini örtülerle kapatmaya çalıştı.
BAĞ VE BAHÇELERDE ZARAR
Çiftçilerin bağ ve bahçelerinde zarar oluştuğu belirtildi.