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Diyarbakır’da dolu yağışı: Vatadaş arabasına koştu

Diyarbakır'da sağanağın ardından etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı sonrası bazı vatandaşlar araçlarının üzerini örtülerle kapatmaya çalıştı.

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 16:28 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 16:57
Diyarbakır’da dolu yağışı: Vatadaş arabasına koştu

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sağanağın ardından dolu yağışı etkili oldu.

ARAÇLARINA KOŞTULAR
Cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, bazı vatandaşlar da araçlarının üzerini örtülerle kapatmaya çalıştı.

BAĞ VE BAHÇELERDE ZARAR
Çiftçilerin bağ ve bahçelerinde zarar oluştuğu belirtildi.

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