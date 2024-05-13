Bayrampaşa’da bodrum katta uygunsuz halde yakaladığı çiftin saldırısına uğradı: "Bu semtin kızları değil"

"KAPIYI TEKME VURARAK AÇTILAR BANA SALDIRDILAR"

Yaşananları anlatan Semra Özdemir, "Öğlen saat 14.00'dan başlayarak yan tarafta içiyorlarmış. Uyuşturucu madde. İki kız bu semtin kızları değil, Gaziosmanpaşa'dan gelmişler. Saat 21.00 gibi, bizim şu bodruma girmişler bir kız bir erkek. Uygunsuz vaziyette annem yakalıyor onları. Ben çıkıyorum dışarı, kovalıyorum onları. Sonra bizi niye kovaladınız diye bana saldırıyorlar. Ben de kapıyı kapattım, kapıya tekme vurarak açtılar bana saldırdılar. Kız saçımı tuttu, sürükledi yerlerde. Şikayetçi oldum şu an karakoldalar şikayetçi oldum. Cezalarını çekmelerini istiyorum. Bizi dövdükten sonra, yeğenim videoya çekiyordu. 'Niye çekiyorsun' diye evi taşlamaya başladılar." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN