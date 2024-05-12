ESKİ KAYINVALİDESİNİN BAKIMI İÇİN ÇAĞRILMIŞ Ağabeyi Sidar Günana da, "Kardeşim 1 çocuk annesiydi. Eşinden boşanmıştı. Eski eşi şu anda yurt dışında. Akrabamız olan kadın, yatalak olan kaynanasının bakımına yardım için kardeşimi çağırıyor. Kardeşim gittikten sonra haber alamayınca akşam saatlerinde polise ve jandarmaya bildirdik. Şu anda kardeşim öldürülmüş durumda. Aile gözaltında. Yapan şahıslar belli. S.K., Y.K. N.K. V.K., 4 kişi kardeşimi rehin alıp götürüyorlar, öldürüyorlar. Sebebi belirsiz. Yok yere kardeşimi katlettiler. Bunu yapanların cezasını en ağır şekilde almalarını istiyorum. Mayısın 6'sında evden ayrıldı. Sonra haber alamadık" dedi.

"İŞKENCE ETMİŞLER, KAN KOKUSUNU KÖPEK ALMIŞ" Olayı anlatan Sidar Günana, "N. K. ismindeki şahıs kardeşimi arayarak 'Gel annemin altını değiştirmeme yardım et' diyor. Benim bundan sonradan haberim oluyor. Önceden haberim olsaydı gitme derdim. 30 yıldır annelerinin altını değiştiriyorlar şimdi mi sana ihtiyaçları oldu. Bunu planlı bir şekilde yaptılar. 3 erkek bir kadın kardeşimi öldürüyor. Ben kardeşimi morgda gördüm. Kardeşimin yüzü darp edilmiş ve boğazı sıkılmış. Bu vahşetin son bulması için bunların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Benim kardeşim vahşice öldürüldü. Benim kardeşimi köyde bağlıyorlar. İşkence ederek öldürdükten sonra iki tepenin arkasına götürerek uçurumun olduğu bir yere gömüyorlar.

''NİCE KADINLARIMIZ KATLEDİLDİ AMA KATİLLERİ SALINDI'' Kardeşini bugün son yolculuğuna uğurlayan ağabeyi Sidar Günana, "Allah bunları yapanların belasını versin. Adalete çağrımdır ben bunların en ağır ceza ile yargılanmasını istiyorum. İçeriden çıkmalarını istemiyorum. Nice kadınlarımız ve kardeşlerimiz öldürülerek katledildi ama tekrar dışarı bırakıldılar. Canlarımızı yakanların da canları yansın. Adaletin en ağır cezasını almalarını istiyorum" dedi.

'EVLENMEZSEN ÖLDÜRÜRÜM' Bundan 5 ay önce S.K.'nin bir konuşmasına tanık olduğunu söyleyen acılı ağabey Günana, ''Zaten ifadelerinde V.K. isimli şahıs, kendisinin bildiğini korkudan dolayı söylemediğini söylüyor. İfadede ağabeyi, babası ve annesinin cinayeti işlediğini söylüyor. Bu nasıl bir vahşettir. S.K. isimli şahıs, ben kardeşimin evindeyken kardeşimi aradı ben de tesadüfen konuşmasına tanık oldum. Karşıdaki şahıs kardeşime, benimle evlenmezsen ben seni öldürürüm diyor. Bu tehdidi 5 ay önce söyledi. Ben kardeşime o an sormadım ama sonradan öğrendim. Kardeşim o şahsı kabul etmediği için zaten bu olaylar oldu. Kardeşim diyor ki 'Ben seni sevmiyorum'. Platonik ve resmen dehşet. O zaman biz bizi sevmeyenleri öldürelim. Vahşice işkence edip sonra gömmeye değer miydi. Türk adaletine sesleniyorum, bu şahısların en ağır cezalarını almalarını istiyorum. Allah'tan tek isteğim inşallah içeriden çıkamazsınız" ifadelerini kullandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN