Varto-Erzurum kara yolunda feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı

Muş'un Varto ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ferit Kondur idaresindeki otomobil, Varto-Erzurum kara yolunun Güzelkent Köyü mevkisinde Yaşar Havuz yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çevredekilerinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.







Kazada sürücüler ile araçlardaki Eyyüp Arme, Tevfik Arme ve Veysel Mert Arme yaralandı.

Sağlık ekiplerince Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kondur, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



