Dünyanın Zirvesi’nde Türk Bayrağı ! Deniz Kayadelen bir rekora daha imza attı: Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Bakırköy Ataspor Kulübü Yöneticisi Tuğba Sezen ise " Deniz Kayadelen denizlerden sonra dağları da aşarak Türk Bayrağı'nı dünyanın tepesinde dalgalandırdı. Onunla ne kadar gurur duysak azdır" dedi.

REKORTMEN DENİZ KAYADELEN KİMDİR ?

Deniz Kayadelen, Frankfurt'ta dünyaya geldi ve 11 yaşında Türkiye'ye yerleştikten sonra yüzmeye Yeşilyurt Spor Kulübü'nde başladı. Kayadelen, spor hayatına Bakırköy Ataspor Kulübü'nde devam etti.

İş dünyasının yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok ödülü olan rekortmen dünya şampiyonu bir yüzücüdür. İlk defa Buz Dünya Şampiyonası'nda Türk kadınını temsil edip 3 altın, 2 gümüş madalya ile ülkemizi gururlandırmıştır

Robben Adası'ndan Cape Town a kadar büyük beyaz köpekbalıklarının istila ettiği 12 derecelik aşırı soğuk suda yüzdü ve bayrak ekibiyle birlikte İngiliz ve Kuzey kanallarını geçti.



Türkiye'de kendi yaş kategorisinde 200 metre kelebek ve 1500 metre serbest rekortmeni olan 5 kilometre ve 10 kilometre açık su yarışlarında dünyada ilk 10'a girdi.



Deniz Kayadelen ayrıca Limitlerin Ötesinde (Out of Comfort Zone) kitabının yazarıdır.



Deniz Kayadelen Almanya, Türkiye, Güney Afrika, İngiltere ve İsviçre'de yaşadı ve iş hayatına Zurich'de devam ediyor.