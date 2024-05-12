Dünyanın Zirvesi’nde Türk Bayrağı ! Deniz Kayadelen bir rekora daha imza attı: Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Bakırköy Ataspor Kulübü sporcusu Deniz Kayadelen, Türk bayrağını Everest'in tepesinde dalgalandırmak için 25 gün önce yola çıktı. Kayadelen 6400 metre yükseklikte ve -20 derecelik havada 5 dakika suda kalarak Guiness rekorlar kitabına girdi.
Bakırköy Ataspor Kulübü sporcusu Deniz Kayadelen, Türk bayrağını Everest'in tepesinde dalgalandırmak için 25 gün önce yola çıktı. Kayadelen 6400 metre yükseklikte ve -20 derecelik havada 5 dakika suda kalarak Guiness rekorlar kitabına girdi.
SOĞUK SU ŞAMPİYONUNDAN REKOR TIRMANIŞ
Bakırköy Ataspor Kulübü sporcusu Deniz Kayadelen birçok soğuk su şampiyonluklarının ardından Everest'te suya girmeye karar verdi. 25 gün süren yolculukla 8.848 metre yükseklikteki Everest'in 6400 metre yüksekliğine ulaşan Deniz Kayadelen, burada rekor denemesi yaptı.
-20'DE DÜNYA REKORU
-20 derece havada 3 derecelik suya giren ve 5 dakika kalarak bir dünya rekoruna daha imza atan Kayadelen, Türk Bayrağı'nı dünyanın tepesinde dalgalandırdı. Deniz Kayadelen yaşadığı gururu "Bedenimin bittiği yerde kalbimle mücadele ettim. Bu etkinlikte Türkiye'yi ve Avrupa'yı temsil eden tek kişi olarak kulübüm Ataspor Kulübü'ne ve tüm Türkiye'ye sevgi ve selamlarımı iletiyorum" sözleriyle anlattı.
'NE KADAR GURURLANSAK AZ'
Bakırköy Ataspor Kulübü Yöneticisi Tuğba Sezen ise "Deniz Kayadelen denizlerden sonra dağları da aşarak Türk Bayrağı'nı dünyanın tepesinde dalgalandırdı. Onunla ne kadar gurur duysak azdır" dedi.
REKORTMEN DENİZ KAYADELEN KİMDİR ?
Deniz Kayadelen, Frankfurt'ta dünyaya geldi ve 11 yaşında Türkiye'ye yerleştikten sonra yüzmeye Yeşilyurt Spor Kulübü'nde başladı. Kayadelen, spor hayatına Bakırköy Ataspor Kulübü'nde devam etti.
İş dünyasının yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok ödülü olan rekortmen dünya şampiyonu bir yüzücüdür. İlk defa Buz Dünya Şampiyonası'nda Türk kadınını temsil edip 3 altın, 2 gümüş madalya ile ülkemizi gururlandırmıştır
Robben Adası'ndan Cape Town a kadar büyük beyaz köpekbalıklarının istila ettiği 12 derecelik aşırı soğuk suda yüzdü ve bayrak ekibiyle birlikte İngiliz ve Kuzey kanallarını geçti.
Türkiye'de kendi yaş kategorisinde 200 metre kelebek ve 1500 metre serbest rekortmeni olan 5 kilometre ve 10 kilometre açık su yarışlarında dünyada ilk 10'a girdi.
Deniz Kayadelen ayrıca Limitlerin Ötesinde (Out of Comfort Zone) kitabının yazarıdır.
Deniz Kayadelen Almanya, Türkiye, Güney Afrika, İngiltere ve İsviçre'de yaşadı ve iş hayatına Zurich'de devam ediyor.
EVEREST DAĞI NEREDE?
Nepal ile Çin'in Tibet Özerk Bölgesi arasındaki sınırda yer alan Everest Dağı, 8.849 metre yüksekliğinde ve deniz seviyesine göre ölçüldüğünde dünyanın en yüksek dağıdır. Ancak, Dünya'nın merkezinden ölçülecek olursa en yüksek dağ; And sıra dağlarının parçası olan Ekvator'daki bir tabakalı yanardağ olan Çimborazo'dur.
Üç taraflı piramit şeklinde olan bu dağ, alt katlarındaki kaya, magmatik granitler ile tepesinde metamorfik şistler ve gnayslardan oluşur. Daha yükseklerinde tortul kayaçları bulunur.
Oldukça vahşi bir iklime sahiptir ve her türlü canlı için tehlikelidir. Dağcılar için bile donma riski yüksektir.