Anneler Günü dehşete döndü! Bursa’da av tüfeği ile şakalaşırken 9 yaşındaki kuzenini öldürdü

Bursa'da, ailesi ile birlikte Anneler Günü'nü kutlamak için anneannesinin evine giden C.K. (9), iddiaya göre evde bulunan av tüfeği ile oynarken silahın ateş alması sonucu 9 yaşındaki kuzeni Miraç Güvenir'in (9) ölümüne neden oldu.