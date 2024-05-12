Anneler Günü dehşete döndü! Bursa’da av tüfeği ile şakalaşırken 9 yaşındaki kuzenini öldürdü

Bursa'da, ailesi ile birlikte Anneler Günü'nü kutlamak için anneannesinin evine giden C.K. (9), iddiaya göre evde bulunan av tüfeği ile oynarken silahın ateş alması sonucu 9 yaşındaki kuzeni Miraç Güvenir'in (9) ölümüne neden oldu.
Bursa'da, ailesi ile birlikte Anneler Günü'nü kutlamak için anneannesinin evine giden C.K. (9), iddiaya göre evde bulunan av tüfeği ile oynarken silahın ateş alması sonucu 9 yaşındaki kuzeni Miraç Güvenir'in (9) ölümüne neden oldu.
ANNELER GÜNÜ İÇİN GELDİLER
Olay saat 14.30 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Heceler Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 3. sınıf öğrencisi olan Miraç Güvenir, ailesiyle birlikte Anneler Günü'nü kutlamak için anneannesinin evine geldi.
TÜFEKLE ŞAKALAŞIRKEN BAŞINDAN VURULDU
İddiaya göre Miraç Güvenir ve kuzeni C.K. odada oyun oynarken buldukları av tüfeği ile birbirlerine şaka yapmaya başladı. C.K.'nin şakalaşmak için doğrulttuğu tüfeğin ateş almasıyla Miraç Güvenir başından vuruldu. Evdekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 ÇOCUK: BİRİ MORGA BİRİ KARAKOLA
Eve gelen ekipler kanlar içerisinde yerde yatan çocuğun öldüğünü belirledi. Miraç Güvenir'in cansız bedeni, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürülürken, Ç.K.'nın ise jandarma karakolunda muhafaza altında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.