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İstanbul Başakşehir'de gölet faciası: 2 çocuğun cansız bedeni çıkarıldı

Gölet facialarının ardı arkası kesilmiyor... Korkunç olayın adresi yine İstanbul. Başakşehir'de gölete giren 3 çocuktan 2'si suda kayboldu. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 2 çocuğun da cansız bedeni bulundu. İşte girip de çıkamadıkları o gölet...

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 22:10 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 22:20
İstanbul Başakşehir’de gölet faciası: 2 çocuğun cansız bedeni çıkarıldı

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İstanbul Başakşehir'de 3 çocuk serinlemek üzere gölete girdi. Göle giren çocukların biri su yüzüne çıkarken diğer ikisi ise kayboldu. Yapılan hummalı çalışmanın ardından kayıp çocukların cesetlerine ulaşıldı.

SERİNLEMEK İÇİN GÖLE GİRDİLER

Olay, saat 19.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi 24. Bölge'de bulunan gölette meydana geldi. Yaşları 8 ile 10 arasında değişen 3 arkadaş serinlemek amacıyla gölete girdi.

Çocuklardan biri bir süre sonra sudan çıkarken diğer 2 çocuk suda kayboldu. Arkadaşlarının kaybolduğu gören çocuğun yardım istemesi üzerine durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İBB'ye bağlı Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda 2 çocuğun cansız bedeni bulundu.

Çocukların cenazesi morga kaldırıldı.

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