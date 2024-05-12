İstanbul Başakşehir’de gölet faciası: 2 çocuğun cansız bedeni çıkarıldı

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İstanbul Başakşehir'de 3 çocuk serinlemek üzere gölete girdi. Göle giren çocukların biri su yüzüne çıkarken diğer ikisi ise kayboldu. Yapılan hummalı çalışmanın ardından kayıp çocukların cesetlerine ulaşıldı.

SERİNLEMEK İÇİN GÖLE GİRDİLER Olay, saat 19.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi 24. Bölge'de bulunan gölette meydana geldi. Yaşları 8 ile 10 arasında değişen 3 arkadaş serinlemek amacıyla gölete girdi. Çocuklardan biri bir süre sonra sudan çıkarken diğer 2 çocuk suda kayboldu. Arkadaşlarının kaybolduğu gören çocuğun yardım istemesi üzerine durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.