



EŞİ ÖLDÜ, OĞLU VE DAMADI AĞIR YARALANDI



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesinde tüfekle vurulan Zeynep Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İbrahim Eren Özdemir ile Hanifi Bozkurt ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.