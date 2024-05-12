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Gaziantep'te kan donduran olay! Cinnet geçiren şahıs eşini öldürdü, oğlu ve damadını ağır yaraladı

Gaziantep'te aile içi çıkan tartışma kanla bitti. Cinnet geçiren bir şahıs tüfekle eşini öldürdükten sonra oğlu ve damadını ağır yaraladı. Katil zanlısı şahıs olay sonrası gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 01:12 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 01:13
Gaziantep’te kan donduran olay! Cinnet geçiren şahıs eşini öldürdü, oğlu ve damadını ağır yaraladı

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Gaziantep'te aile içi tartışma sonrası cinnet getiren bir şahıs, tüfekle eşini öldürdükten sonra oğlu ve damadını ağır yaraladı. Katil zanlısı şahıs olay sonrası gözaltına alındı.

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Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'nde meydana geldi.



İddiaya göre, yaşadıkları evdeki aile içi tartışma sonrası cinnet getiren Halil Özdemir (46), eline aldığı tüfekle eşi Zeynep Özdemir (44), oğlu İbrahim Eren Özdemir (15) ve damadı Hanifi Bozkurt'a (23) ateş etti.



Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



EŞİ ÖLDÜ, OĞLU VE DAMADI AĞIR YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesinde tüfekle vurulan Zeynep Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İbrahim Eren Özdemir ile Hanifi Bozkurt ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan İbrahim Eren'in durumunun kritik olduğu öğrenildi.



DEHŞET SAÇAN ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Cinnet getirerek eşini öldüren, oğlu ile damadını da ağır yaralayan katil zanlısı Halil Özdemir ise olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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