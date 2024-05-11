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Yalova'da bomba paniği! Valizi görenler polise haber verdi! İçinden bakın ne çıktı!

Son dakika haberleri... Yalova'nın en işlek caddelerinden Gazipaşa’da yol kenarına bırakılan sahipsiz valiz endişe yarattı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan valizden eşya çıktı.

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 06:53 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 07:20
Yalova’da bomba paniği! Valizi görenler polise haber verdi! İçinden bakın ne çıktı!

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Olay, geç saatlerde Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Kentin işlek caddelerinden Gazipaşa'da yol kenarında sahipsiz valiz gören vatandaşlar, endişelenerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ile birlikte bomba imha uzmanı sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Ardından valizi inceleyen bomba imha uzmanı, yerleştirilen fünye ile kontrollü şekilde patlattı.

Yalova'da bomba paniği!

Valizden kıyafetler çıkarken yaşananları uzaktan izleyen vatandaşlar da derin bir nefes aldı.

Yol yeniden araç ve yaya trafiğine açılırken, valiz ve içerisinden çıkan kıyafetler incelenmek üzere emniyete götürüldü. Valizin sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

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