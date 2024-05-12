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İstanbul'da pes dedirten olay! Kazaya karıştı hastanede sedyeden kalkıp doktora saldırdı

Doktora şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Motosiklet kazasıyla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırılan Enes Mehmet Özkul tartıştığı doktora saldırdı. Kavgayı güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı. Polis ekipleri doktora saldıran Özkul gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 12:33 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 12:41
İstanbul’da pes dedirten olay! Kazaya karıştı hastanede sedyeden kalkıp doktora saldırdı

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Olay, 10 Mayıs Cuma günü saat 16.00 sıralarında Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan'da motosiklet kazası yapan Enes Mehmet Özkul ve akrabası B.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özkul acil serviste sedyenin üstünde beklediği sırada acil serviste görevli doktor Orkun Işık müdahale etmek istedi.

Doktor Işık ile hasta yakınları koridorda sedye üzerinde müdahale nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında sedye üzerinde ayağa kalkan Enes Mehmet Özkul, doktora saldırdı.

Sedyeden kalkıp doktora saldırdı

Kavgayı güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı. Polis ekipleri doktora saldıran Özkul ve B.Ö.'yü gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLER SERBEST
Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

O ANLAR KAMERADA
Görüntülerde, hastane koridorunda tartışma sırasında sedye üzerine çıkan kişinin doktora saldırdığı görülüyor.

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