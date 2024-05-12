Anne olan olmayan annelere, ölmüş anneye, eşe, kaynanaya, sevgiliye dini, anlamlı, duygusal Anneler Günü sözleri mesajları! 🌸ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2024!

Whatsapp, SMS üzerinden gönderebileceğiniz ya da Facebook, Instagram, Twwitter gibi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz en güzel, anlamlı, resimli, duygusal, kısa, uzun, mutlu eden Anneler Günü mesajları, sözleri haberimizde yer alıyor.
Whatsapp, SMS üzerinden gönderebileceğiniz ya da Facebook, Instagram, Twwitter gibi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz en güzel, anlamlı, resimli, duygusal, kısa, uzun, mutlu eden Anneler Günü mesajları, sözleri haberimizde yer alıyor.
EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
"Anneciğim, senin sevgin her zaman benim için güneş gibidir. Seninle geçirdiğim her an, benim için bir hazine. Anneler Günün kutlu olsun!"
"Annem, sen dünyadaki en değerli incisiz. Varlığınla bana hayatın en güzel hediyelerini veriyorsun. Seni çok seviyorum. Anneler Günün kutlu olsun!"
"Anneciğim, senin güler yüzün benim için dünyanın en güzel armağanı. Seni çok seviyorum ve her zaman minnettarım. Anneler Günün kutlu olsun!"
"Annem, senin sabrın ve sevgin benim için sınırsız. Seninle geçirdiğim her anı değerli kılıyorsun. Anneler Günün kutlu olsun!"
"Anneciğim, senin sevgin bana güç veriyor ve her zaman ilham kaynağım oluyorsun. Senin gibi bir annem olduğu için çok şanslıyım. Anneler Günün kutlu olsun!"
"Annem, senin şefkat dolu kollarında huzur buluyorum. Seninle her anım bir ömre bedel. Seni çok seviyorum. Anneler Günün kutlu olsun!"
"Anneciğim, senin fedakarlığın ve sevgin hiç bitmeyen bir pınar gibi. Senin gibi bir annem olduğu için ne kadar şanslı olduğumu biliyorum. Anneler Günün kutlu olsun!"
"Annem, senin sevgin benim için dünyanın en değerli hazinesi. Seninle geçirdiğim her anı sonsuza kadar hatırlayacağım. Anneler Günün kutlu olsun!"
"Anneciğim, senin sevgin bana her zaman ilham veriyor ve güç veriyor. Senin gibi bir annem olduğu için ne kadar şanslı olduğumu biliyorum. Anneler Günün kutlu olsun!"
"Annem, senin sevgin benim için her şeyden değerli. Seninle geçirdiğim her an bir armağan. Seni çok seviyorum ve her zaman minnettarım. Anneler Günün kutlu olsun!"
Anneler geleceğin doktorlarını, öğretmenlerini, mimarlarını ve en önemlisi de 'insanlarını' yetiştirenlerdir... Gününüz kutlu olsun. İnsanlık sizin kadar güzel olsun...
Annem annem sen üzülme sözlerin hep yüreğimde annem annem gel üzülme ben hala senin dizlerinde. Seni çok seviyorum anneler günün kutlu olsun canım annem.
DUYGUSAL RESİMLİ ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle..
Küçükken başucumda bana ninni söylerdin, sabahları uyanınca, beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem beni al dizlerine. Kucağında okşa beni, ninniler söyle yine. Bugün hâlâ kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Güzel annem, kalbimin sen, en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun.
Toprağına bakarken, çiçeklerini sularken... Hep bir yanım eksik, bir kanadım kırık anne... Bu dünyadaki hasretim, sana kavuşunca bitecek anne...
Anneciğim, senin sevgin her daim benim için bir güneş gibidir. Senin kollarında huzur bulduğumu bilmek, benim için sonsuz bir mutluluk kaynağıdır. Anneler Günün kutlu olsun!
Annem, senin şefkat dolu gözlerin, beni her zaman güvende hissettirir. Senin gibi bir annenin varlığı, benim için gerçek bir armağandır. Seni çok seviyorum. Anneler Günün kutlu olsun!
Anneciğim, senin sevgin ve fedakarlığın karşısında kelimelerim yetersiz kalır. Seninle geçirdiğim her an, değerli birer hatıra olur benim için. Seni çok seviyorum. Anneler Günün kutlu olsun!
Annem, senin güçlü ve sevgi dolu kişiliğin, benim için her zaman ilham kaynağı olmuştur. Senin gibi bir annenin çocuğu olduğum için gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum. Anneler Günün kutlu olsun!
Anneciğim, senin sabrın ve anlayışın, benim hayatımda her zaman önemli bir yer tutar. Seninle geçirdiğim her an, benim için özel bir anı olarak kalacak. Seni çok seviyorum. Anneler Günün kutlu olsun!
Annem, senin sevgin ve desteğin, beni her zaman ileriye taşımıştır. Senin varlığın, hayatımı daha anlamlı kılar. Seni çok seviyorum. Anneler Günün kutlu olsun!
Anneciğim, senin gülümsemende saklı olan sıcaklık, benim için dünyanın en değerli hazine. Seni çok seviyorum ve her zaman minnettarım. Anneler Günün kutlu olsun!
Annem, senin özverin ve sevgin, benim için her şeyden değerlidir. Seninle geçirdiğim her anı, sonsuza kadar kalbimde taşıyacağım. Seni çok seviyorum. Anneler Günün kutlu olsun!
Anneciğim, senin kucaklayıcı sevgin, beni her zaman güçlü tutar. Senin gibi bir annenin çocuğu olmak, benim için büyük bir şans. Seni çok seviyorum. Anneler Günün kutlu olsun!
Annem, senin varlığın benim için en büyük güvence. Senin sevginle dolu yüreğin, benim için dünyanın en kıymetli hazinesi. Seni çok seviyorum. Anneler Günün kutlu olsun!
Bu mesajları annenize ileterek ona Anneler Günü'nü kutlayabilir ve sevginizi ifade edebilirsiniz.