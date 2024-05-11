Kuzey Işıkları Türkiye’de! Trabzon ve İstanbul’dan gelen fotoğraflar görenleri hayrete düşürdü! Eşi benzeri yok

Güneş patlaması, şiddetli bir jeomanyetik fırtınayla sonuçlanarak Avrupa'nın birçok noktasında Kuzey Işıkları 'nın etkileyici görüntülerini ortaya çıkardı.

KUZEY IŞIKLARI GÖRÜLDÜ

NASA ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından duyurulan bu olay, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların dünyanın manyetik alanıyla etkileşime girerek birçok ülkede görülmesine yol açtı.

USA Today'in haberine göre, Kuzey Işıkları ABD'nin güneyindeki Florida eyaletinden bile gözlemlendi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC), Montana'nın kuzeyi, Minnesota, Wisconsin ve North Dakota, Kuzey Işıkları'nın ABD'de gözlemlenebilen en uygun bölgeler olduğunu bildirdi.

NOAA, 2005'ten bu yana ilk kez bu şiddette meydana gelen jeomanyetik fırtınanın yerel saatle 18.54'te Dünya'ya ulaştığını aktardı.