Kuzey Işıkları Türkiye’de! Trabzon ve İstanbul’dan gelen fotoğraflar görenleri hayrete düşürdü! Eşi benzeri yok

Güneş patlaması, şiddetli bir jeomanyetik fırtınayla sonuçlanarak Avrupa'nın birçok noktasında Kuzey Işıkları'nın etkileyici görüntülerini ortaya çıkardı.
Güneş patlaması, şiddetli bir jeomanyetik fırtınayla sonuçlanarak Avrupa'nın birçok noktasında Kuzey Işıkları'nın etkileyici görüntülerini ortaya çıkardı.
KUZEY IŞIKLARI GÖRÜLDÜ
NASA ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından duyurulan bu olay, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların dünyanın manyetik alanıyla etkileşime girerek birçok ülkede görülmesine yol açtı.
USA Today'in haberine göre, Kuzey Işıkları ABD'nin güneyindeki Florida eyaletinden bile gözlemlendi.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC), Montana'nın kuzeyi, Minnesota, Wisconsin ve North Dakota, Kuzey Işıkları'nın ABD'de gözlemlenebilen en uygun bölgeler olduğunu bildirdi.
NOAA, 2005'ten bu yana ilk kez bu şiddette meydana gelen jeomanyetik fırtınanın yerel saatle 18.54'te Dünya'ya ulaştığını aktardı.
DAHA ALÇAK ENLEMLERDE GÖRÜNTÜLENDİ
Kuzey Işıkları, göz alıcı renkleriyle gökyüzünü süsleyen doğal bir olay. Bu fenomen, manyetik fırtına sonucu oluşan yüklü parçacıkların atmosferle etkileşimiyle genellikle yüksek enlemlerde (Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerde) meydana gelmekte. Ancak son güneş patlamasıyla birlikte, Kuzey Işıkları nadir bir şekilde daha alçak enlemlerde, hatta Balkanlar'a kadar inerek gözlemlendi.
İLK GÖRÜNTÜLER TRABZON'DAN GELDİ
Kuzey Işıkları, ABD'de Alaska'dan Florida'ya kadar, Avrupa'da da İngiltere, İrlanda, Çekya, Slovakya, Danimarka ve Ukrayna'da görülürken, Rusya ve Türkiye'de bulunanlar da bu ışık şölenine şahit oldu.
Türkiye'de ilk görüntüler Trabzon'un Ortahisar ilçesinden geldi.
Gördükleri eşsiz manzara karşısında hayrete düşen vatandaşlar, Kuzey Işıklarını kayıt altına aldı. O görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.