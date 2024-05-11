Sadık Albayrak’ın anıt eseri Son Devir Osmanlı Uleması: Baskı masrafları için baba mirasını feda etti

Mütefekkir, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak 80'li yılların başında beş cilt halinde yayımladığı Son Devir Osmanlı Uleması adlı eserini, bu sene dört cilt ilave ile Medrese Yayınları tarafından yeniden yayımlandı. İlmiye sınıfının 150 seneye yayılan hikayesini biyografiler üzerinden ele alan eser; belgeler, haritalar ve fotoğraflar eşliğinde büyük bir coğrafyaya yayılan Osmanlı'nın ilim yolunda kat ettiği mesafeyi gözler önüne seriyor. Birçok uzman tarafından alanında kaleme alınmış "majör bir eser" olarak tanımlanan Osmanlı Uleması, geçtiğimiz ay dokuz cilt halinde okurların ve araştırmacıların ilgisine sunuldu.

BASKI MASRAFLARI İÇİN BABA MİRASINI SATTI

Konuyu bugün köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna, "Son Devir Osmanlı Ulemâsı olağanüstü tecessüs, dirayet ve emek ürünü olduğu kadar sıra dışı bir fedakârlığın da ürünü. Zira, merhum babasından miras kalan arsasını bu dev eserin baskı masraflarını karşılamak için satmıştır..." ifadelerini kullandı. İşte Salih Tuna'nın 11 Mayıs tarihli yazısı:

Yeni nesil onu çokluk Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yapan Berat Albayrak'ın babası olarak tanır.

Bizim neslin Sadık abisidir.

Kitapları, eğilip bükülmez köşe yazıları ve konferanslarının yanı sıra duruşuyla da abimizdir.