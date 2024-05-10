Evinizdeki ayçiçek yağına muhakkak bakın! Eğer sahtesi çıkarsa...

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Sahte yağlardan korunmanın ilk adımı, ürünün ambalaj ve etiket bilgilerini dikkatlice incelemektir. Ambalajı delinmiş, sızdırılmış veya yıpranmış ürünlerden uzak durulmalıdır. Ayrıca, güneş altında veya yol kenarlarında satılan etiketsiz ürünler, sağlık için büyük riskler taşır. Uzmanlar, mümkünse cam şişelerde satılan ve bilinen markaların ürünlerini tercih etmeyi öneriyor.

TAĞŞİŞ EDİLMİŞ YAĞLARA DİKKAT! Natürel sızma zeytinyağları ve ayçiçek yağları, fırsatçılar tarafından sıklıkla daha ucuz yağlarla karıştırılarak sahtecilik yapılıyor.